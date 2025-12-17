РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:52, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Айбар Кайым завоевал «золото» этапа Кубка мира по фехтованию в Германии

    Представитель команды Казахстана по фехтованию Айбар Кайым стал победителем этапа Кубка мира среди кадетов Германии, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    р
    Фото: НОК

    Казахстанец выиграл соревнования по фехтованию на сабле.

    В финале Кайым выиграл у Джастина Лью (Германия). Поединок завершился со счетом 15:13.

    Отмечается, что ранее спортсмен дважды выиграл на этапах Кубка мира.

    Ранее сообщалось, что шпажист Кирилл Проходов завоевал «золото» на юниорском этапе Кубка мира.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Фехтование
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают