14:52, 17 Декабрь 2025 | GMT +5
Айбар Кайым завоевал «золото» этапа Кубка мира по фехтованию в Германии
Представитель команды Казахстана по фехтованию Айбар Кайым стал победителем этапа Кубка мира среди кадетов Германии, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Казахстанец выиграл соревнования по фехтованию на сабле.
В финале Кайым выиграл у Джастина Лью (Германия). Поединок завершился со счетом 15:13.
Отмечается, что ранее спортсмен дважды выиграл на этапах Кубка мира.
Ранее сообщалось, что шпажист Кирилл Проходов завоевал «золото» на юниорском этапе Кубка мира.