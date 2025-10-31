18:05, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Аяулым Оспанова одержала досрочную победу и завоевала «золото» юношеской Азиаде
Казахстанка Аяулым Оспанова стала победительницей юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Представительница команды Казахстана по боксу одержала досрочную победу в финале весовой категории до 66 килограммов.
Во втором раунде спортсменка остановила Харнуур Каур из Индии.
Ранее сообщалось, что Жумагали Нурмахан и Досжан Жумакан завоевали «золото» юношеской Азиады по боксу, Арман Мырсабит стал серебряным призером.