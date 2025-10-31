Аяулым Оспанова одержала досрочную победу и завоевала «золото» юношеской Азиаде

Представительница команды Казахстана по боксу одержала досрочную победу в финале весовой категории до 66 килограммов.

Во втором раунде спортсменка остановила Харнуур Каур из Индии.

Ранее сообщалось, что Жумагали Нурмахан и Досжан Жумакан завоевали «золото» юношеской Азиады по боксу, Арман Мырсабит стал серебряным призером.