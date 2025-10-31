РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:05, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Аяулым Оспанова одержала досрочную победу и завоевала «золото» юношеской Азиаде

    Казахстанка Аяулым Оспанова стала победительницей юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    о
    Фото: НОК

    Представительница команды Казахстана по боксу одержала досрочную победу в финале весовой категории до 66 килограммов.

    Во втором раунде спортсменка остановила Харнуур Каур из Индии.

    Ранее сообщалось, что Жумагали Нурмахан и Досжан Жумакан завоевали «золото» юношеской Азиады по боксу, Арман Мырсабит стал серебряным призером.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс Азиатские игры
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают