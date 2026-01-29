Пункты пропуска на границе Казахстана и Китая закроют с 16 по 18 февраля
С 16 по 18 февраля 2026 года не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет госдоходов Министерства финансов РК.
Комитет государственных доходов информирует, что в связи с празднованием Весны в КНР с 16 по 18 февраля 2026 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
— Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений, — говорится в сообщении КГД.
Ранее сообщалось, что пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана станет круглосуточным.