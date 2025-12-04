Автомобиль Джеймса Бонда, приобретенный за £900, оценили в £1 млн после реставрации

Полюбившийся британскому супершпиону Aston Martin DB5 впервые появился под управлением Джеймса Бонда в «Голдфингере» 1964 года и с тех пор стал одной из самых узнаваемых деталей бондианы.

71-летний Джон Уильямс, сварщик и владелец автосервиса, впервые увидел эту модель в юности и был ею настолько увлечен, что в 1973 году, накопив £900 наличными (эквивалент около £15 тысяч сегодня), отправился из родного Уэльса в Лондон.

Девятнадцатилетний юноша проделал многочасовой путь, чтобы лично осмотреть серебристый DB5 1965 года с редким двигателем Vantage — таким же, на каком ездил Шон Коннери.

Уильямс благополучно вернулся на купленном автомобиле домой и более четырех лет использовал его как повседневный транспорт. Однако в 1977 году, получив работу на Ближнем Востоке, он отправил машину на длительное хранение. Культовый спорткар простоял полвека, постепенно приходя в запустение.

— Со временем я поставил себе цель — восстановить ее и снова сесть за руль. Как человек, работающий в гараже, я стыдился того, что допустил такое состояние. Я тяжело трудился, чтобы купить ее, и мы так же упорно трудились, чтобы вернуть ее к жизни, — признается Уильямс.

Чтобы вернуть к жизни автомобиль мечты, он обратился к инженерам Aston Martin Works в Ньюпорт-Пагнелле — штаб-квартире марки, где за полвека создали более 13 тысяч ее легендарных спорткаров. Реставрацию начали в конце 2022 года.

Из 1 022 экземпляров DB5, выпущенных с 1963 по 1965 год, лишь 39 сошли с конвейера в серебристом цвете, с более мощной спецификацией Vantage и правым рулем — как автомобиль Уильямса. Это делает его одним из самых редких и желанных среди поклонников бондианы.

Хотя машина прибыла в крайне тяжелом состоянии, более 2,5 тысячи часов работы мастеров кузовного, лакокрасочного, интерьерного и исторического подразделений полностью преобразили ее. Теперь Aston Martin DB5 выглядит безупречно.

— Хотя, возможно, и не слишком прилично рассуждать о стоимости этого автомобиля, думаю, разумно предположить, что если он когда-нибудь снова появится на рынке, то с учетом его характеристик и истории цена могла бы достигать £1 млн, — отмечает глава Aston Martin Works Пол Спайерс.

Ранее сообщалось, что житель Новой Зеландии проглотил яйцо Фаберже стоимостью 19 000 долларов. Подвеска ограниченной серии создана по мотивам фильма о Джеймсе Бонде «Осьминожка», где в сюжете фигурирует контрабанда драгоценностей с помощью поддельного яйца.