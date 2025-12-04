Житель Новой Зеландии проглотил яйцо Фаберже стоимостью 19 тысяч долларов
Полиция Новой Зеландии арестовала посетителя ювелирного магазина за попытку украсть подвеску Фаберже стоимостью 33 000 новозеландских долларов (около 19 000 долларов США), передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Сотрудники магазина видели, как 32-летний мужчина, имя которого не разглашается, проглотил подвеску в виде яйца в магазине в Окленде. После ареста он прошел медобследование. Теперь полиция ждет, чтобы подвеска вышла естественным путем. На данный момент она не изъята. Теперь все зависит от времени и работы пищеварительной системы подозреваемого, сообщили в полиции.
Подвеска ограниченной серии под названием «Осьминожка» в виде яйца Фаберже вдохновлена фильмом о Джеймсе Бонде 1983 года. В сюжете ключевую роль играет операция по контрабанде драгоценностей с использованием поддельного яйца Фаберже.
Согласно описанию на сайте магазина, украденное яйцо высотой 8,4 см изготовлено из золота, покрыто зеленой эмалью и украшено 183 бриллиантами и двумя сапфирами. Всего сделано 50 его экземпляров.
— Яйцо открывается, и внутри скрыт осьминог из 18-каратного желтого золота с присосками из белых и глазами из черных бриллиантов, — говорится в описании.
8 декабря он должен предстать перед судом.
Ранее сообщалось, что «Зимнее яйцо» Фаберже ушло с молотка за рекордные $25,7 млн.