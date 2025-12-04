Житель Новой Зеландии проглотил яйцо Фаберже стоимостью 19 тысяч долларов

Сотрудники магазина видели, как 32-летний мужчина, имя которого не разглашается, проглотил подвеску в виде яйца в магазине в Окленде. После ареста он прошел медобследование. Теперь полиция ждет, чтобы подвеска вышла естественным путем. На данный момент она не изъята. Теперь все зависит от времени и работы пищеварительной системы подозреваемого, сообщили в полиции.

Подвеска ограниченной серии под названием «Осьминожка» в виде яйца Фаберже вдохновлена фильмом о Джеймсе Бонде 1983 года. В сюжете ключевую роль играет операция по контрабанде драгоценностей с использованием поддельного яйца Фаберже.

Согласно описанию на сайте магазина, украденное яйцо высотой 8,4 см изготовлено из золота, покрыто зеленой эмалью и украшено 183 бриллиантами и двумя сапфирами. Всего сделано 50 его экземпляров.

— Яйцо открывается, и внутри скрыт осьминог из 18-каратного желтого золота с присосками из белых и глазами из черных бриллиантов, — говорится в описании.

8 декабря он должен предстать перед судом.

