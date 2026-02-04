Автоматические станции начнут штрафовать за перегруз в Туркестанской области с 1 марта

В Туркестанской области зарегистрировано 36 784 большегрузных автомобиля. По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, за последние два года именно перегруз стал одной из основных причин преждевременного износа дорожного покрытия.

Экономика вопроса выглядит показательно. Годовые налоговые поступления от тяжеловесного грузового транспорта составляют около 85,4 миллиона тенге, тогда как средний ущерб, наносимый дорогам, достигает 12,3 миллиарда тенге в год.

Чтобы остановить эту диспропорцию, в 2025 году в регионе начали устанавливать автоматизированные весоизмерительные комплексы. Первые станции появились на областных трассах КХ-8 «Граница Узбекистана — Шардара — Арыс — Темирлан» и КХ-92 «Арыс — Монтайтас».

— Система автоматически фиксирует перегруз и формирует материалы по административным правонарушениям. Все данные поступают в единый реестр через информационную систему «Дорожный и весовой контроль» Генеральной прокуратуры, — пояснили в управлении.





В результате принятых мер было выявлено 2 720 нарушений со стороны перевозчиков. Сумма наложенных штрафов превысила 437 миллионов тенге.

В этом году автоматический контроль расширили. В Сайрамском районе станции установили на дорогах областного значения КХ-3 «Коксайек — Аксу — Шаян — Мынбулак — М-32» в районах сел Карамурт и Аксукент, а также на трассе KXSR-16 «Аксу — Комешбулак» в районе села Айтеке би.

С 1 марта штрафы по этим участкам начнут начисляться в автоматическом режиме через систему ЕРАП, без остановок транспорта и человеческого фактора.

До 2028 года в регионе планируют установить еще 11 автоматизированных измерительных станций на дорогах местного значения.

Отметим, в Казахстане зарегистрировано более 36 тысяч грузовиков массой свыше 25 тонн. По оценкам специалистов, такие машины фактически сопоставимы с железнодорожными вагонами и наносят критический ущерб дорожной сети. Запрет на их движение по дорогам общего пользования будет вводиться поэтапно.