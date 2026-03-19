РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:52, 18 Март 2026 | GMT +5

    Автодром для сдачи практического экзамена на права возобновил работу в Кокшетау

    Экзамены на нем можно сдать на категории «B», «В1» и «D1», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области,

    Как сообщили в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области, возобновил работу автоматизированный автодром для сдачи практического экзамена на получение водительского удостоверения.

    Автодром запущен и функционирует на базе специализированного отдела по приему практических экзаменов и принимает экзамены только на категории «B», «В1» и «D1», по адресу: г. Кокшетау, ул. Уалиханова, 1/3.

    Выбрать удобные дату и время и записаться на экзамен можно через мобильное приложение «ЦОН» или при физическом обращении в Специализированный отдел.

    Напомним, ранее сообщалось, что возобновлен прием теоретического экзамена на получение прав в СпецЦОНе Кокшетау.

    До этого акмолинцы не могли временно сдать экзамен на получение прав в Кокшетау. В филиале НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“ по Акмолинской области объясняли это временной недоступностью инфраструктуры. 

    Также сообщалось о задержании сотрудников спецЦОНа в Акмолинской области. По указанному факту сотрудниками КНБ РК проводилось досудебное расследование. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Правительство для граждан Водители Авто Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают