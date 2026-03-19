Автодром для сдачи практического экзамена на права возобновил работу в Кокшетау

Как сообщили в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области, возобновил работу автоматизированный автодром для сдачи практического экзамена на получение водительского удостоверения.

Автодром запущен и функционирует на базе специализированного отдела по приему практических экзаменов и принимает экзамены только на категории «B», «В1» и «D1», по адресу: г. Кокшетау, ул. Уалиханова, 1/3.

Выбрать удобные дату и время и записаться на экзамен можно через мобильное приложение «ЦОН» или при физическом обращении в Специализированный отдел.

Напомним, ранее сообщалось, что возобновлен прием теоретического экзамена на получение прав в СпецЦОНе Кокшетау.

До этого акмолинцы не могли временно сдать экзамен на получение прав в Кокшетау. В филиале НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“ по Акмолинской области объясняли это временной недоступностью инфраструктуры.

Также сообщалось о задержании сотрудников спецЦОНа в Акмолинской области. По указанному факту сотрудниками КНБ РК проводилось досудебное расследование.