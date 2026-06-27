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    Автобус загорелся на проспекте Аль-Фараби в Астане

    Маршрутный автобус загорелся в Астане. Возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства на проспекте Аль-Фараби в районе Есиль, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

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    Фото: МЧС РК

    Как сообщают спасатели, на место возгорания незамедлительно направили пожарные расчеты МЧС и специалистов Центра медицины катастроф. Было обнаружено, что моторный отсек автобуса горит открытым пламенем. Пассажиры эвакуировались еще до их прибытия.

    — Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Пожарные не допустили распространения огня на весь автобус. Пострадавших нет, — говорится в сообщении МЧС.

    Отмечается, что причина пожара устанавливается.

    Ранее в Астане автобус столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде и после удара врезался в легковой автомобиль.

    МЧС Пожар Автобус Астана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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