Автобус загорелся на проспекте Аль-Фараби в Астане

Маршрутный автобус загорелся в Астане. Возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства на проспекте Аль-Фараби в районе Есиль, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

Как сообщают спасатели, на место возгорания незамедлительно направили пожарные расчеты МЧС и специалистов Центра медицины катастроф. Было обнаружено, что моторный отсек автобуса горит открытым пламенем. Пассажиры эвакуировались еще до их прибытия.

— Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Пожарные не допустили распространения огня на весь автобус. Пострадавших нет, — говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что причина пожара устанавливается.

Ранее в Астане автобус столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде и после удара врезался в легковой автомобиль.