Автобус столкнулся с локомотивом и врезался в легковушку в Астане

В Астане автобус столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде и после удара врезался в легковой автомобиль. Водитель автобуса понес административную ответственность, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях распространилась видео с места ДТП. Пользователи отметили, что столкновение случилось в районе лесозавода, возле остановки «Вагонозавод».

Как сообщил в департаменте полиции Астаны, инцидент произошел 20 июня.

— Водитель маршрутного автобуса «Ивеко» при движении через железнодорожный переезд по улице Тайбурыл не уступил дорогу движущемуся локомотиву. От удара маршрутный автобус «Ивеко» по инерции допустил столкновение с автомашиной «Хюндай», — пояснили в пресс-службе ДП города.

Водителя автобуса привлекли к административной ответственности.

В Управлении общественного здравоохранения сообщили, что водитель автобуса после осмотра был отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2026 года в Астане зарегистрировано 502 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 616 человек, еще 5 человек погибли.