Автобус столкнулся с грузовиком в Алматинской области: погиб один человек и 11 пострадали

На 222-м километре автодороги «Алматы-Шелек-Хоргос» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузовика. Один человек погиб и еще 11 пострадали, передает корреспондент агентства Kazinform.

По предварительной информации департамента полиции региона, водитель автобуса Yutong не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes Benz 2540L Actros, которая следовала в попутном направлении. В результате аварии второй водитель автобуса, находившийся на переднем сидении, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

— В салоне рейсового автобуса на момент аварии находились 40 пассажиров. Одиннадцать из них получили различные травмы. При доставлении в больницу один госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение, — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Фото: ДП Алматинской области

Полиция начала расследование по факту ДТП. Водитель автобуса задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

Фото: ДП Алматинской области

Несколько дней назад в Кегенском районе Алматинской области автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся на крутом повороте перевала Аласа. В салоне находились 37 человек, из них 25 получили различные телесные повреждения. Водителя арестовали.