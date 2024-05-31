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    20:06, 30 Май 2024 | GMT +6

    Автобус столкнулся с грузовиком в Алматинской области: погиб один человек и 11 пострадали

    ДТП, автобус
    Фото: ДП Алматинской области

    На 222-м километре автодороги «Алматы-Шелек-Хоргос» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузовика. Один человек погиб и еще 11 пострадали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По предварительной информации департамента полиции региона, водитель автобуса Yutong не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes Benz 2540L Actros, которая следовала в попутном направлении. В результате аварии второй водитель автобуса, находившийся на переднем сидении, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

    — В салоне рейсового автобуса на момент аварии находились 40 пассажиров. Одиннадцать из них получили различные травмы. При доставлении в больницу один госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение, — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

    ДТП
    Фото: ДП Алматинской области

    Полиция начала расследование по факту ДТП. Водитель автобуса задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

    ДТП
    Фото: ДП Алматинской области

    Несколько дней назад в Кегенском районе Алматинской области автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся на крутом повороте перевала Аласа. В салоне находились 37 человек, из них 25 получили различные телесные повреждения. Водителя арестовали

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Регионы Полиция Алматинская область Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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