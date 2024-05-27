Автобус с туристами перевернулся в Алматинской области: пострадали 25 человек

В Кегенском районе Алматинской области произошло ДТП - перевернулся автобус с туристами, передает корреспондент агентства Kazinform.

По предварительной информации акимата региона, 27 мая в 10:20 автобус съехал с дороги на крутом повороте перевала Аласа, который относится к сети «КазАвтоЖол». На место происшествия незамедлительно выехали две бригады скорой помощи из Кегенского района.

- В автобусе находилось 37 человек. В Кегенскую районную больницу поступило 5 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, в Жаланашскую врачебную амбулаторию - 16 человек, в больницу села Шелек - 4 человека. К счастью, человеческих потерь нет. Все пациенты получили различные телесные повреждения. Состояние 4 пациентов средней степени тяжести, а остальных - оценивается как удовлетворительное. Все пациенты, попавшие в аварию в Алматинской области, находятся под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

Точная причина ДТП пока неизвестна, ведется расследование.