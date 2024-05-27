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    17:46, 27 Май 2024 | GMT +6

    Автобус с туристами перевернулся в Алматинской области: арестован водитель

    арест
    Фото: pixabay.com

    Водитель, допустивший опрокидывание автобуса с туристами на одном из перевалов Алматинской области, арестован, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В департаменте полиции региона сообщили, что 27 мая водитель автобуса Yutong, следуя на 5 км автодороги Кеген-Жаланаш-Кольсай, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. Пассажиры в количестве 25 человек были осмотрены медицинскими работниками, семерым оказана помощь без госпитализации.

    - За управление транспортным средством, будучи лишенным водительских прав, водитель автобуса взят под арест. Вместе с тем, за передачу управления автотранспортом лицу, лишенному права управления транспортным средством, владельцу организации, осуществляющему перевозку пассажиров, грозит крупный денежный штраф, - отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.

    Ранее сообщалось, что в Кегенском районе автобус съехал с дороги и перевернулся на крутом повороте перевала Аласа. В салоне находились 37 человек, из них 25 получили различные телесные повреждения. Состояние четырех пациентов средней степени тяжести, у остальных - удовлетворительное. 

    Теги:
    Туризм ДТП Автобус Алматинская область Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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