    08:37, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Автобус с 11 иностранцами спасли в Актюбинской области

    Спасатели эвакуировали пассажиров сломавшегося автобуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Автобус
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    На пульт 112 поступило сообщение о том, что на 1094-м километре автодороги «Гр.РФ–Актобе–Кызылорда–Алматы–гр.КНР» в Иргизском районе Актюбинской области произошла поломка пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Москва-Ташкент», и требуется помощь спасателей.

    На место оперативно выдвинулись силы и средства МЧС. Из технически неисправного автобуса были эвакуированы и доставлены в кемпинг «Кочевник» с.Калыбай 13 человек.

    Среди пассажиров находились 2 гражданина Казахстана и 11 граждан Узбекистана.

    В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.

    О трассах, которые в Казахстане закрыты и открыты 16 января, можно прочитать здесь.

    Динара Жусупбекова
    Автор
