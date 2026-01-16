08:37, 16 Январь 2026 | GMT +5
Автобус с 11 иностранцами спасли в Актюбинской области
Спасатели эвакуировали пассажиров сломавшегося автобуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
На пульт 112 поступило сообщение о том, что на 1094-м километре автодороги «Гр.РФ–Актобе–Кызылорда–Алматы–гр.КНР» в Иргизском районе Актюбинской области произошла поломка пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Москва-Ташкент», и требуется помощь спасателей.
На место оперативно выдвинулись силы и средства МЧС. Из технически неисправного автобуса были эвакуированы и доставлены в кемпинг «Кочевник» с.Калыбай 13 человек.
Среди пассажиров находились 2 гражданина Казахстана и 11 граждан Узбекистана.
В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.
О трассах, которые в Казахстане закрыты и открыты 16 января, можно прочитать здесь.