Автобус с 11 иностранцами спасли в Актюбинской области

На пульт 112 поступило сообщение о том, что на 1094-м километре автодороги «Гр.РФ–Актобе–Кызылорда–Алматы–гр.КНР» в Иргизском районе Актюбинской области произошла поломка пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Москва-Ташкент», и требуется помощь спасателей.

На место оперативно выдвинулись силы и средства МЧС. Из технически неисправного автобуса были эвакуированы и доставлены в кемпинг «Кочевник» с.Калыбай 13 человек.

Среди пассажиров находились 2 гражданина Казахстана и 11 граждан Узбекистана.

В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.

