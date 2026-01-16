Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 16 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 16 января 2026 года на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Кызылординская область:

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 12-216 (уч. город Кызылорда — граница области Улытау).

Область Улытау:

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 216-424 (уч. границп Кызылординской области — город Жезказган).

Жамбылская область

— на участке автодороги республиканского значения «Мерке-Шу-Бурылбайтал» км 160-268 (от села Бирлик до села Бурылбайтал).

Закрытые дороги

В связи ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения на следующих автодорогах:

Актюбинская область

— на участке автодороги KAZ 06 «Гр. РФ (п/п Жайсан)-Актобе-Кызылорда-Шымкент-Алматы-гр. КНР (п/п Нур Жолы)» км. 776–836, (уч. АЗС «Эко Ойл» — город Хромтау);

— на участке автодороги KAZ 09 «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ (п/п Курмангазы)» км. 104–337, (уч. город Кандыагаш — граница Атырауской области);

— на участке автодороги «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 776-1240, (уч. город Актобе (АЗС ЭКО Ойл) — граница Кызылординской области).

Кызылординская область

— на участке автодороги «Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-границп КНР» км. 1240-1362, (уч. граница Актюбинской области — город Аральск).

Атырауская область

— на участке автодороги KAZ 09 «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ (п/п Курмангазы)» км. 337-346, (уч. граница Актюбинской области — село Сагиз);

— на участке автодороги «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр.РФ» км. 621-841 (уч. город Атырау — поселок Курмангазы).

Также в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями 16 января 2026 года учащиеся первой смены в ряде городов и районов Костанайской области переведены на дистанционный формат обучения.



