    05:08, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Автобус попал в ДТП под Алматы: один человек погиб

    Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на 15-м километре автодороги Алматы — Винсовхоз — Чапай, передает агентство Kazinform.

    Автобус попал в ДТП под Алматы: один человек погиб
    Фото: скрин видео Zhest_kz

    Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

    По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Chevrolet Nexia, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с пассажирским автобусом. После этого по инерции произошло столкновение с автомобилем Chery Tiggo, двигавшимся в том же направлении.

    В результате ДТП водитель Chevrolet Nexia скончался на месте от полученных травм. Два его пассажира, а также водитель Chery Tiggo с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

    В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств происшествия.

    Ранее в Астане произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека

