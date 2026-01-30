Автобус попал в ДТП под Алматы: один человек погиб

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.



По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Chevrolet Nexia, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с пассажирским автобусом. После этого по инерции произошло столкновение с автомобилем Chery Tiggo, двигавшимся в том же направлении.



В результате ДТП водитель Chevrolet Nexia скончался на месте от полученных травм. Два его пассажира, а также водитель Chery Tiggo с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.



В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств происшествия.



