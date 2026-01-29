00:38, 29 Январь 2026 | GMT +5
Два человека погибли в ДТП в Астане: возбуждено уголовное дело
В Астане произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщили в полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Водитель автомобиля «Toyota», следуя по улице Сарайшык со стороны улицы Туркестан, на мосту не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилями «Lada» и «Skoda», которые двигались со встречного направления прямо, — говорится в сообщении.
В результате аварии погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.
