Два человека погибли в ДТП в Астане: возбуждено уголовное дело

— Водитель автомобиля «Toyota», следуя по улице Сарайшык со стороны улицы Туркестан, на мосту не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилями «Lada» и «Skoda», которые двигались со встречного направления прямо, — говорится в сообщении.