    00:38, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Два человека погибли в ДТП в Астане: возбуждено уголовное дело

    В Астане произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщили в полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform

    — Водитель автомобиля «Toyota», следуя по улице Сарайшык со стороны улицы Туркестан, на мосту не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилями «Lada» и «Skoda», которые двигались со встречного направления прямо, — говорится в сообщении. 

    В результате аварии погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП на трассе в Акмолинской области.

    Данира Искакова
    Автор
