Два человека погибли в ДТП на трассе в Акмолинской области

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин «LADA Largus» и «Toyota Land Cruiser Prado» произошло 27 января на автодороге «Аксу-Бестобе-Изобильное».

— В результате ДТП водитель и пассажир автомашины «LADA Largus» скончались на месте происшествия. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение, — поделились в ведомстве.

Полицейские напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением и контролировать техническое состояние транспортного средства.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП на трассе Актобе — Оренбург.