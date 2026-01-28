РУ
    Два человека погибли в ДТП на трассе в Акмолинской области

    По факту произошедшего ДТП, в котором погибли два человека, акмолинские полицейские проводят досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп
    Коллаж: Kazinform

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин «LADA Largus» и «Toyota Land Cruiser Prado» произошло 27 января на автодороге «Аксу-Бестобе-Изобильное».

    — В результате ДТП водитель и пассажир автомашины «LADA Largus» скончались на месте происшествия. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение, — поделились в ведомстве.

    Полицейские напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением и контролировать техническое состояние транспортного средства.

    Напомним, ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП на трассе Актобе — Оренбург. 

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Трассы Авария Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
