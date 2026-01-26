Четыре человека погибли в ДТП на трассе Актобе — Оренбург
Сотрудники полиции Актюбинской области проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 25 января около 17:00 на автодороге республиканского значения «Актобе — Оренбург» вблизи поселка Курайли, передает агентство Kazinform.
По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Odyssey, двигаясь со стороны Актобе в направлении поселка Мартук, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, движущимся навстречу. После удара Honda Odyssey также столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, который следовал во встречном направлении.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров ВАЗ-2110 погибли на месте. Один пассажир автомобиля Honda Odyssey и один пассажир ВАЗ-2110 пострадали, им оказывается медицинская помощь.
Водитель Honda Odyssey задержан и водворен в изолятор временного содержания Актобе.
Напомним, что четыре пассажира автобуса погибли в ДТП в Мангистауской области.