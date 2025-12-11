17:30, 11 Декабрь 2025 | GMT +5
Автобус и троллейбус столкнулись в Алматы: есть пострадавшая
Столкновение автобуса и троллейбуса произошло в Медеуском районе, передает агентство Kazinform.
По данным департамента полиции, ДТП случилось сегодня в 11:50.
— Водитель автобуса маршрута №65, следуя по проспекту Достык в южном направлении, южнее улицы Богенбай батыра, допустил наезд на стоящий на остановочном комплексе троллейбус, который производил посадку и высадку пассажиров, — пояснили в пресс-службе ДП.
В результате аварии пострадала женщина 1966 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками управления полиции Медеуского района.
Ранее в Алматы сбили двух человек на автобусной остановке.