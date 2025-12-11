Автобус и троллейбус столкнулись в Алматы: есть пострадавшая

По данным департамента полиции, ДТП случилось сегодня в 11:50.

— Водитель автобуса маршрута №65, следуя по проспекту Достык в южном направлении, южнее улицы Богенбай батыра, допустил наезд на стоящий на остановочном комплексе троллейбус, который производил посадку и высадку пассажиров, — пояснили в пресс-службе ДП.

В результате аварии пострадала женщина 1966 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками управления полиции Медеуского района.

