    17:30, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Автобус и троллейбус столкнулись в Алматы: есть пострадавшая

    Столкновение автобуса и троллейбуса произошло в Медеуском районе, передает агентство Kazinform.

    Автобус и троллейбус столкнулись в Алматы
    Кадр из видео

    По данным департамента полиции, ДТП случилось сегодня в 11:50. 

    — Водитель автобуса маршрута №65, следуя по проспекту Достык в южном направлении, южнее улицы Богенбай батыра, допустил наезд на стоящий на остановочном комплексе троллейбус, который производил посадку и высадку пассажиров, — пояснили в пресс-службе ДП.

    В результате аварии пострадала женщина 1966 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками управления полиции Медеуского района.

    Ранее в Алматы сбили двух человек на автобусной остановке.

    Теги:
    ДТП Полиция Автобус Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
