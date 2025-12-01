Австралийская полиция заявила, что теракт в Сиднее связан с ДЕАШ

Издание пишет, что комиссар Федеральной полиции Австралии (AFP) Крисси Барретт сообщила журналистам, что 50-летний подозреваемый был застрелен, а второй нападавший, 24-летний мужчина, получивший ранения, доставлен в больницу.

Барретт отметила, что подозреваемому, находящемуся на лечении в больнице, будут предъявлены серьезные обвинения. По ее словам, расследование находится на ранней стадии и власти не могут раскрывать информацию, которая могла бы повлиять на ход следствия.

Она указала, что нападение было совершено «под влиянием террористической организации ДЕАШ».

Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон, в свою очередь, сообщил, что подозреваемые в ноябре ездили на Филиппины, и этот факт будет тщательно расследован.

Он также отметил, что в автомобиле 24-летнего подозреваемого были обнаружены самодельные флаги террористической организации ДЕАШ.

Между тем премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что посетил в больнице сирийца Ахмеда аль-Ахмеда, который обезоружил одного из нападавших и в настоящее время проходит лечение из-за полученных ран, а также встретился с членами его семьи.

Премьер назвал Ахмеда «настоящим героем» и поблагодарил его «за спасение множества жизней».

По его словам, Ахмеду предстоит пройти еще одну операцию.

Напомним, теракт произошел на пляже Bondi Beach во время мероприятия, приуроченного к началу иудейского праздника Ханука.

Лицами, причастными к теракту в Сиднее, в результате которого погибли 16 человек и еще 40 получили ранения, оказались отец и сын.