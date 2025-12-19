РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:52, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Австралия запускает программу выкупа оружия у населения после теракта в Сиднее

    Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз объявил, что правительство профинансирует общенациональную программу выкупа оружия, передает агентство Kazinform. 

    Фото: АВС

    Как пишет ABC, программа выпука оружия стала крупнейшей подобной мерой со времен аналогичной программы Джона Ховарда, запущенной после массового убийства в Порт-Артуре 1996 года.

    По словам премьер-министра, правительство внесет законопроект, который поможет с финансированием программы и покроет расходы за счет штатов и территорий.

    — Мы ожидаем, что в рамках этой программы будут собраны и уничтожены сотни тысяч единиц огнестрельного оружия, — отметил он.

    Албаниз заявил, что в Австралии находится более четырех миллионов единиц огнестрельного оружия.

     — Ужасные события в Бонди показывают, что нам нужно убрать больше оружия с улиц. Нам известно, что у одного из этих террористов была лицензия на огнестрельное оружие, и он имел при себе шесть единиц оружия, несмотря на то, что жил в самом центре пригорода Сиднея. Нет никаких причин, по которым человеку в такой ситуации понадобилось бы столько оружия, — сказал он. 

    Албанезе также объявил, что 21 декабря будет день памяти жертв, когда флаги на всех зданиях правительства Австралии будут приспущены, а в следующем году будет объявлен национальный день траура.

    Напомним, 14 декабря на пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба во время празднования еврейского праздника Ханука.

    Полиция назвала нападение террористическим актом, направленным против еврейской общины.

    Программа выкупа является не единственным шагом, который предпринимает правительство в ответ на этот теракт. В понедельник национальный кабинет министров, в состав которого входят премьер-министр и руководители штатов, единогласно принял решение рассмотреть способы ужесточения законов об оружии.

    В числе рассматриваемых вариантов — ускорение создания национального реестра огнестрельного оружия, ограничение количества оружия, которым может владеть один человек, введение требования о наличии австралийского гражданства для получения лицензии на оружие, а также дальнейшее ограничение типов разрешенного оружия.

     

     

     

     

    Теги:
    Теракт Мировые новости Оружие Австралия
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
