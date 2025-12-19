Австралия запускает программу выкупа оружия у населения после теракта в Сиднее

Как пишет ABC, программа выпука оружия стала крупнейшей подобной мерой со времен аналогичной программы Джона Ховарда, запущенной после массового убийства в Порт-Артуре 1996 года.

По словам премьер-министра, правительство внесет законопроект, который поможет с финансированием программы и покроет расходы за счет штатов и территорий.

— Мы ожидаем, что в рамках этой программы будут собраны и уничтожены сотни тысяч единиц огнестрельного оружия, — отметил он.

Албаниз заявил, что в Австралии находится более четырех миллионов единиц огнестрельного оружия.

— Ужасные события в Бонди показывают, что нам нужно убрать больше оружия с улиц. Нам известно, что у одного из этих террористов была лицензия на огнестрельное оружие, и он имел при себе шесть единиц оружия, несмотря на то, что жил в самом центре пригорода Сиднея. Нет никаких причин, по которым человеку в такой ситуации понадобилось бы столько оружия, — сказал он.

Албанезе также объявил, что 21 декабря будет день памяти жертв, когда флаги на всех зданиях правительства Австралии будут приспущены, а в следующем году будет объявлен национальный день траура.

Напомним, 14 декабря на пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба во время празднования еврейского праздника Ханука.

Полиция назвала нападение террористическим актом, направленным против еврейской общины.

Программа выкупа является не единственным шагом, который предпринимает правительство в ответ на этот теракт. В понедельник национальный кабинет министров, в состав которого входят премьер-министр и руководители штатов, единогласно принял решение рассмотреть способы ужесточения законов об оружии.

В числе рассматриваемых вариантов — ускорение создания национального реестра огнестрельного оружия, ограничение количества оружия, которым может владеть один человек, введение требования о наличии австралийского гражданства для получения лицензии на оружие, а также дальнейшее ограничение типов разрешенного оружия.