Авиаудары по сектору Газа нанесли израильские военные

Израильские военные сообщили, в результате авиаудара по сектору Газа убит командир вооруженного отряда радикальной исламистской группировки ХАМАС, ответственный за гибель заложницы Ноа Марциано, похищенной с базы Нахаль Оз во время теракта 7 октября 2023 года. Она была убита в палестинской больнице аш-Шифа.

Издание пишет, что армия обороны Израиля также заявила о ликвидации еще двух командиров — ХАМАС и Палестинского джихада — в результате операций, проведенных в ряде районов сектора Газа в среду.

🔴 ELIMINATED: Muhammad Issam Hassan al-Habil, head of a Hamas terror cell, who brutally murdered IDF observer Corporal Noa Marciano while she was held in captivity.



In response to a blatant ceasefire violation, the IDF & ISA carried out the strike. Marciano was abducted from… pic.twitter.com/DcKK0bsz14 — Israel Defense Forces (@IDF) February 4, 2026

Палестинская сторона заявила, что убиты более 20 человек, в том числе трое детей, и что удары были нанесены по лагерям с палатками.

Ранее сообщалось, что пограничный переход Рафах сегодня открывается в тестовом режиме для ограниченного передвижения жителей сектора Газа. Речь идет о единственном переходе между Египтом и сектором Газа, который с мая 2024 года оставался закрытым.

Но на фоне проведения операции в секторе Газа издание пишет, что была приостановлена эвакуация пациентов через КПП «Рафах» в Египет.