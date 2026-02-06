РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:42, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Авиаудары по сектору Газа нанесли израильские военные

    Израильские военные заявили, что убиты командиры боевиков ХАМАС и Палестинского джихада. В секторе Газа заявили, что убиты более 20 человек, в том числе трое детей, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Израиль нанес серию авиаударов по Газе
    Фото: Анадолу

    Израильские военные сообщили, в результате авиаудара по сектору Газа убит командир вооруженного отряда радикальной исламистской группировки ХАМАС, ответственный за гибель заложницы Ноа Марциано, похищенной с базы Нахаль Оз во время теракта 7 октября 2023 года. Она была убита в палестинской больнице аш-Шифа.

    Издание пишет, что армия обороны Израиля также заявила о ликвидации еще двух командиров — ХАМАС и Палестинского джихада — в результате операций, проведенных в ряде районов сектора Газа в среду.

    Палестинская сторона заявила, что убиты более 20 человек, в том числе трое детей, и что удары были нанесены по лагерям с палатками.

    Ранее сообщалось, что пограничный переход Рафах сегодня открывается в тестовом режиме для ограниченного передвижения жителей сектора Газа.  Речь идет о единственном переходе между Египтом и сектором Газа, который с мая 2024 года оставался закрытым.

    Но на фоне проведения операции в секторе Газа издание пишет, что была приостановлена эвакуация пациентов через КПП «Рафах» в Египет.

    — ХАМАС обвиняет Израиль в нарушении договоренностей. Израиль заявляет, что после возвращения всех заложников — живых и мертвых — основной целью становится разоружение ХАМАС. Израильские военные сообщают о регулярных обстрелах со стороны боевиков у так называемой «желтой линии» и что боевики используют машины скорой помощи для перемещения людей и оружия по сектору Газа, а также скрываются среди населения в лагерях с перемещенными жителями анклава, — говорится в сообщении.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Мировые новости Израиль
    Диана Калманбаева
    Автор
