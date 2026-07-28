Авиация сбросила 68 тонн воды на природный пожар в ЗКО

В Западно-Казахстанской области продолжается ликвидация природного пожара, передает агентство Kazinform cо ссылкой на МЧС РК.

В Западно-Казахстанской области продолжаются работы по ликвидации природного пожара на территории Уральского лесного хозяйства, находящегося в ведении Министерства экологии и природных ресурсов РК.

К тушению привлечены силы и средства МЧС, лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, местных исполнительных органов, а также 2-го спасательного батальона воинской части 20982 МЧС. С воздуха задействованы вертолеты АО «Казавиаспас» МЧС и РГКП «Казавиалесоохрана» Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Тушение осложняется порывистым ветром. Несмотря на это, подразделения продолжают работы по локализации и ликвидации возгорания.

Всего в ликвидации пожара задействованы около 80 человек, 10 единиц наземной техники и 2 вертолета. Авиацией выполнено 46 сбросов воды общим объемом 68 тонн.

Ликвидация пожара продолжается. Ситуация находится на контроле МЧС Казахстана.

Ранее сообщалось, что к тушению лесного пожара в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области был привлечен вертолет «Казавиалесоохраны».