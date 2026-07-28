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    Авиация сбросила 68 тонн воды на природный пожар в ЗКО

    В Западно-Казахстанской области продолжается ликвидация природного пожара, передает агентство Kazinform cо ссылкой на МЧС РК.

    Авиация сбросила 68 тонн воды на природный пожар в ЗКО
    Кадр из видео

    В Западно-Казахстанской области продолжаются работы по ликвидации природного пожара на территории Уральского лесного хозяйства, находящегося в ведении Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    К тушению привлечены силы и средства МЧС, лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, местных исполнительных органов, а также 2-го спасательного батальона воинской части 20982 МЧС. С воздуха задействованы вертолеты АО «Казавиаспас» МЧС и РГКП «Казавиалесоохрана» Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    Тушение осложняется порывистым ветром. Несмотря на это, подразделения продолжают работы по локализации и ликвидации возгорания.

    Всего в ликвидации пожара задействованы около 80 человек, 10 единиц наземной техники и 2 вертолета. Авиацией выполнено 46 сбросов воды общим объемом 68 тонн.

    Ликвидация пожара продолжается. Ситуация находится на контроле МЧС Казахстана.

    Ранее сообщалось, что к тушению лесного пожара в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области был привлечен вертолет «Казавиалесоохраны».

    Пожар ЗКО Авиация Регионы Казахстана Природные пожары Западно-Казахстанская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор