Авиаотрасли Казахстана ежегодно требуется более 500 специалистов

В рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по модернизации системы подготовки кадров и развитию сотрудничества с международными научными и учебными центрами казахстанская делегация во главе с вице-министром транспорта Талгатом Ластаевым провела рабочую встречу с директором Национальной школы гражданской авиации Франции (ENAC) Оливье Шансу и его заместителем Николя Калазисом.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества с ведущим европейским центром подготовки авиационных специалистов по вопросам открытия регионального авиационного учебного центра европейского уровня в Астане, который станет центром передовых образовательных стандартов в области гражданской авиации в регионе.

Наличие в стране такого учебного центра позволит снизить зависимость отрасли от зарубежных учебных организаций и обеспечит подготовку квалифицированных специалистов в Казахстане. Данное сотрудничество также будет направлено на системную подготовку отечественных кадров отрасли и обеспечит обмен опытом, знаний и международных практик.

Гражданская авиация Казахстана демонстрирует устойчивый рост: ежегодно увеличивается пассажиропоток, расширяется маршрутная сеть, модернизируется инфраструктура и растет парк воздушных судов. Для поддержания этих процессов стране необходим стабильный приток квалифицированных специалистов.

Ежегодная потребность отечественной авиационной отрасли составляет порядка 500–600 специалистов — пилотов, инженеров, авиадиспетчеров, сотрудников по наземному обслуживанию и другим ключевым направлениям.

При этом функционирующие в Казахстане авиационные учебные центры не соответствуют передовым европейским стандартам, устанавливаемым Европейским агентством по безопасности полетов (EASA).

Необходимо отметить, что Национальная школа гражданской авиации (ENAC) является единственных учебным заведением, соответствующим требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международного совета аэропортов (ACI).

Инициатива направлена на устранение и предупреждение дефицита высококвалифицированных кадров в отрасли гражданской авиации Казахстана, что будет способствовать повышению уровня безопасности полетов, эффективности государственного надзора и развитию авиационной инфраструктуры страны.

В рамках визита руководство ENAC провело ознакомительную экскурсию по ключевым объектам учебного заведения.

По результатам встречи стороны согласились продолжить сотрудничество по данному вопросу.

