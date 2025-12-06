РУ
    12:49, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Франция согласовали поставки самолетов

    Казахстан и Airbus договорились о поставках A320neo и расширении авиационного сотрудничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    Фото: Министерство транспорта РК

    В Париже состоялись заседания Казахстанско–Французского делового совета и 16-й Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в которых принял участие вице-министр транспорта Республики Казахстан Талгат Ластаев.

    Ключевым событием стала церемония обмена папками меморандума, предусматривающего поставку воздушных судов Airbus A320neo в формате «25 первоначальных бортов с возможностью расширения ещё на 25 единиц».

    В ходе встречи Талгата Ластаева с вице-президентом Airbus Шарбелем Юзкатли были обсуждены сроки поставок воздушных судов, запланированных на 2031 год, и возможность их ускорения.

    Кроме того, вице-министром были подняты вопросы создания совместного с Airbus авиационного учебного центра и организации лизинга воздушных судов.

    В рамках МПК также прошло обсуждение дальнейшего сотрудничества с международными партнёрами: компанией TAV Airports — по модернизации аэропортовой инфраструктуры Казахстана и компанией Alstom — в сфере промышленной кооперации.

    Для улучшения транспортной взаимосвязанности между странами рассмотрены вопросы возобновления рейса Париж–Астана и открытия авиасообщения по маршруту Шымкент–Ницца.

    Ранее сообщалось, что 14 новых самолетов появятся в Казахстане до конца года.

    Самолет Казахстан Франция Авиация Министерство транспорта РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
