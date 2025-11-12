Авиакомпания «Жезказган-Эйр» проиграла суд по делу о нарушении антимонопольного законодательства

Департамент АЗРК по области Улытау в 2024 году провел антимонопольное расследование в отношении авиакомпании «Жезказган-Эйр», по итогам которого были установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Компания не согласилась с выводами департамента и обратилась в Межрайонный специализированный административный суд области Улытау.

Решением суда от 25 ноября 2024 года административный иск компании был удовлетворен, и заключение по результатам расследования и уведомление о признаках нарушения законодательства отменили. Департамент подал апелляционную жалобу.

20 марта 2025 года судебная коллегия по административным делам суда области Улытау отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое, полностью отказав в удовлетворении иска АО «Жезказган-Эйр». Таким образом, апелляционная жалоба Департамента была удовлетворена.

Авиакомпания подала кассационную жалобу, однако постановлением кассационного суда от 23 октября 2025 года она была оставлена без удовлетворения.

Решение судебной коллегии суда области Улытау от 20 марта 2025 года оставили в силе.

— Согласно заключению департамента, авиакомпания «Жезказган-Эйр» в результате монополистической деятельности получила доход от реализации авиакеросина с ноября 2022 по май 2023 года в размере 276 768 379 тенге. Из этой суммы монопольный доход составил 22 919 186 тенге, а 3% от выручки — 8 303 051 тенге. Так как полученный доход превышает 20 000-кратный размер МРП, а в действиях должностных лиц общества могут содержаться признаки уголовно наказуемого деяния, материалы расследования ранее были направлены в Департамент экономических расследований по области улытау Агентства по финансовому мониторингу. Из-за судебных разбирательств их рассмотрение было приостановлено, — говорится в сообщении.

Теперь, постановление кассационного суда и все судебные решения, будут направлены в Департамент экономических расследований по области Улытау для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер.

Ранее АЗРК выявило признаки недобросовестной конкуренции в действиях Евразийского банка.