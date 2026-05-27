Авиахимическую обработку против соснового шелкопряда проводят в «Ертіс орманы»

На территории Государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» в Маралдинском лесничестве проводятся работы по авиахимической обработке действующих очагов соснового шелкопряда (Dendrolimus pini), передает агентство Kazinform.

Мероприятия направлены на локализацию и снижение численности опасного хвое-грызущего вредителя в сосновых насаждениях. Обработка осуществляется на участках, где по результатам лесопатологических обследований выявлены действующие очаги вредителя.

Проведение защитных мероприятий позволит снизить угрозу повреждения лесного фонда и сохранить санитарное состояние лесных насаждений резервата.

Ранее в социальных сетях распространилось видео из Шалдайского участка резервата «Ертіс орманы», где сосновый шелкопряд массово поражает деревья. На кадрах видно, как гусеницы вредителя покрыли молодые побеги сосен, из-за чего хвойные деревья начали увядать.