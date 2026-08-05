Аварийное отключение электричества произошло в Армении

В нескольких областях Армении произошло масштабное отключение электроэнергии из-за аварии в энергосистеме, ведутся восстановительные работы, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, аварийная ситуация, возникшая в сетях производства и передачи энергосистемы, привела к полному прекращению электроснабжения в некоторых городах и прилегающих сел Арагацотнской, Араратской, Лорийской, Тавушской и Ширакской областей Армении. Об этом сообщает пресс-служба компании «Электрические сети Армении».

— Уважаемые абоненты, в связи с аварийной ситуацией, возникшей в сетях производства и передачи энергосистемы (под ведомством министерства территориального управления и инфраструктур), оператором системы были применены диспетчерские ограничения, вследствие чего в ряде городов и прилегающих сельских общинах Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской и Араратской областей полностью прекращено электроснабжение. В данный момент специалисты соответствующего подразделения министерства и оператора системы осуществляют аварийно-восстановительные работы с целью восстановления электроснабжения в максимально сжатые сроки, — говорится в сообщении.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, с 3 по 7 августа в Алматы запланированы временные отключения электроэнергии. Ранее сообщалось, что около 10 млн жителей Кубы остались без электричества после сбоя энергосистемы.