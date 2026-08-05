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    Аварийное отключение электричества произошло в Армении

    В нескольких областях Армении произошло масштабное отключение электроэнергии из-за аварии в энергосистеме, ведутся восстановительные работы, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    лампочка, освещение, уличный свет
    Фото: Айгерім Амантаева / Kazinform

    По данным издания, аварийная ситуация, возникшая в сетях производства и передачи энергосистемы, привела к полному прекращению электроснабжения в некоторых городах и прилегающих сел Арагацотнской, Араратской, Лорийской, Тавушской и Ширакской областей Армении. Об этом сообщает пресс-служба компании «Электрические сети Армении».

    — Уважаемые абоненты, в связи с аварийной ситуацией, возникшей в сетях производства и передачи энергосистемы (под ведомством министерства территориального управления и инфраструктур), оператором системы были применены диспетчерские ограничения, вследствие чего в ряде городов и прилегающих сельских общинах Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской и Араратской областей полностью прекращено электроснабжение. В данный момент специалисты соответствующего подразделения министерства и оператора системы осуществляют аварийно-восстановительные работы с целью восстановления электроснабжения в максимально сжатые сроки, — говорится в сообщении.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, с 3 по 7 августа в Алматы запланированы временные отключения электроэнергии. Ранее сообщалось, что около 10 млн жителей Кубы остались без электричества после сбоя энергосистемы.

    Армения Электроэнергия ТАСС Отключения света Мировые новости Авария
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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