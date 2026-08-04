Около 10 млн жителей Кубы остались без электричества после сбоя энергосистемы

На Кубе произошел масштабный сбой в энергосистеме, оставивший без электричества практически весь остров, передает Kazinform со ссылкой на Reuters .

По данным издания, национальная энергосистема Кубы поздно вечером 2 августа вышла из строя, в результате чего электроснабжение было прервано практически по всей стране. Без света остались около 10 миллионов жителей острова.

Государственная энергетическая компания Union Eléctrica de Cuba сообщила об аварии на национальной электросети, однако причины произошедшего пока не уточняются.

Это уже четвертое масштабное отключение электроэнергии за последний месяц. По данным Reuters, энергетический кризис в стране усугубляется хронической нехваткой топлива, что создает дополнительную нагрузку на изношенную инфраструктуру.

После очередного масштабного отключения электроэнергии многие жители были вынуждены провести ночь на улицах и в общественных местах, пытаясь спастись от жары.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске сильный ветер повредил жилые дома и оставил без электроснабжения часть поселка Ахмирово.