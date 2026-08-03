В Алматы с 3 по 7 августа отключат свет: график и адреса

С 3 по 7 августа в Алматы запланированы временные отключения электроэнергии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Плановые работы затронут практически все районы города. Без электричества на время останутся жилые дома, частный сектор, многоквартирные дома, предприятия, государственные учреждения и коммерческие объекты.

Работы запланированы в микрорайонах Айгерим, Самгау, Туркестан, Шанырак, Кок-Кайнар, Улжан, Теректы, Акжар, Алгабас, Калкаман, Карагайлы, Ожет, Карасу, Ерменсай, Кок-Тобе, Аксай, Алтай, Самал. Отключения затронут объекты, расположенные на улицах Жандосова, Саина, Райымбека, Рыскулова, Бокейханова, Толе би, Сейфуллина, Акан Серы, Бурундайской, а также в микрорайонах Шанырак, Айгерим, Акбулак и Алгабас.

В компании АО «Алатау Жарық Компаниясы» пояснили, что отключения связаны с проведением ремонтных работ на электросетях и необходимы для повышения надежности электроснабжения.

Подача электроэнергии будет ограничена с 09:00 до 17:00, однако на отдельных участках работы продлятся до 18:00 или 20:00.

Ознакомиться с полным графиком отключений и перечнем адресов можно по ссылке.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики объяснили, что аномально жаркая погода стала одним из факторов роста потребления электроэнергии и увеличения нагрузки на энергосистему Казахстана.