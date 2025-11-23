Аварийным признан газопровод протяженностью 349 километров в ЗКО

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Мурат Конысбаев, одним из ключевых объектов является магистральный газопровод высокого давления «Ростоши — Тайпак». Он обеспечивает подачу газа в 65 населенных пунктов, где проживает почти 55 тысяч человек.

По словам Мурата Кенесовича, этот газопровод на сегодняшний день признан аварийным. Его общая протяженность составляет 349 километров.

— Планируется заменить изношенные участки трубопровода в два этапа. На первом этапе будут обновлены 100 километров газопровода. Для этого в текущем году из республиканского бюджета выделен 1 миллиард тенге. В настоящее время строительные работы начались. Реализация проектов будет продолжена по мере положительного решения вопросов финансирования, — отметил М. Конысбаев.

По его информации, за последние три года на развитие газификации региона было направлено 1,5 миллиарда тенге, благодаря чему «голубое топливо» поступило в 25 населенных пунктов с численностью населения более 3,5 тысячи человек.

Сегодня в области полностью газифицировано 336 населенных пунктов, уровень обеспеченности газом достиг 99,8 процента. Кроме того, подготовлены проекты по газификации шести населенных пунктов Акжаикского, Байтерекского, Жангалинского и Таскалинского районов на сумму 800 миллионов тенге.

— Также в городе Уральск активно развивается новый микрорайон «Акжайык». С учетом этого подготовлен проект строительства автоматизированной газораспределительной станции мощностью 150 тысяч кубических метров. Реализация данного проекта обеспечит бесперебойную подачу газа ко всем социальным объектам и жилым домам нового микрорайона, — добавил заместитель руководителя управления.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в 83 села в Жамбылской области остаются негазифицированными.