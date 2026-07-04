Аварийные водохранилища и жаркое лето: хватает ли в ВКО воды для полива

В Восточном Казахстане сосредоточены одни из крупнейших запасов пресной воды в стране. Но для фермеров региона сегодня главный вопрос звучит иначе: хватит ли этой воды для полива полей? Пока аграрии расширяют площади орошаемого земледелия, два водохранилища работают с ограничениями из-за аварийного состояния, а строительство новых гидросооружений становится вопросом продовольственной безопасности. Корреспондент агентства Kazinform разбирался, насколько регион готов к новым климатическим вызовам.

Воды много. Но хватает ли ее аграриям

Восточный Казахстан традиционно считается одним из самых богатых водными ресурсами регионов — здесь сосредоточено более 40% поверхностных вод республики. Это и главная трансграничная водная артерия — Иртыш, крупнейшее в стране Бухтарминское водохранилище, около двух тысяч озер и свыше 800 рек. Все это создает впечатление, что дефицит воды области не грозит. Но для аграриев ситуация выглядит совсем иначе. Парадокс в том, что восток обладает крупнейшими запасами пресной воды, однако использовать их там, где это действительно необходимо, удается далеко не всегда. Ведь вода должна не просто течь по рекам. Ее необходимо накопить, сохранить и вовремя подать на поля. И поэтому сегодня главным вопросом для аграриев становится уже не количество осадков, а состояние оросительной инфраструктуры.

Особенно заметно это в южных районах области — Зайсанском и Тарбагатайском. Здесь растениеводство практически полностью зависит от полива. В отличие от северных территорий, рассчитывать исключительно на дождь фермеры давно перестали. Более того, климатические особенности региона делают такую зависимость все более рискованной.

В этом году ситуацию дополнительно осложнило позднее таяние снега в горах. По словам местных жителей, вода в оросительные каналы пришла значительно позже обычного, а это сразу сказалось на состоянии сельхозкультур. Для многих хозяйств каждый день задержки означает потерю будущего урожая.

— Если нет воды, сразу падает урожайность. Для растений это как для человека пропустить прием пищи. Они слабеют, начинают сохнуть, а количество плодов уменьшается. И это несмотря на наш ежедневный труд. В этом году вода по каналам к нам пришла только 1 июня, потому что поздно растаял снег в горах. И это сразу сказывается на результатах нашей непростой работы, а главное, доходности, — говорит руководитель виноградного хозяйства в селе Каратал в Зайсане Нургуль Кумарбек.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

Развитие орошаемого земледелия: пока исключение, а не правило

В последние годы площадь орошаемых земель в Восточном Казахстане постепенно увеличивается. Государство субсидирует приобретение дождевальных машин, внедрение капельного орошения и строительство новых оросительных сетей. Для фермеров это возможность снизить зависимость от погодных условий и получать более высокую урожайность. Но все же поливное земледелие в области остается скорее исключением, чем правилом. И главным центром его развития пока остается именно Зайсанский район. Здесь полив уже давно стал не дополнительным преимуществом, а основой растениеводства.

— Зайсан остается единственным районом Восточно-Казахстанской области, где орошаемое земледелие развивается на протяжении многих лет. Мы намерены и дальше расширять площади полива, поскольку именно за ними видим перспективу дальнейшего развития растениеводства, — отметил заместитель акима района Ермек Корабаев.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

Официально в Зайсанском районе за счет орошения обрабатывают 8608 гектаров сельхозугодий. В ближайшие годы площади планируют увеличить. Для этого предусмотрено строительство четырех магистральных водоводов общей протяженностью 113 километров. Параллельно в районе уже введены в эксплуатацию 30 внутрихозяйственных каналов, которые позволяют обеспечить водой свыше 10 тысяч гектаров земель. Постепенно внедряются и современные технологии — три хозяйства уже перешли на капельное орошение.

Не остаются в стороне и остальные районы области. Напротив, интерес к искусственному орошению постепенно растет практически по всему региону. Причина понятна — погода становится менее предсказуемой, а урожай все сильнее зависит не от количества выпавших осадков, а от возможности вовремя обеспечить растения влагой. Так, в Уланском районе одно из крупнейших агроформирований области — «Украинское» — уже несколько лет использует современные дождевальные установки.

— Мы на площади почти пять тысяч гектаров выращиваем зерновые, подсолнечник, кукурузу и кормовые культуры. Полив обеспечивает Лебяжинская оросительная система, питающаяся водой Иртыша, а на полях работают шесть дождевальных машин. Такие установки позволяют равномерно распределять влагу по всему полю и значительно снижают зависимость от погодных условий. Благодаря этому мы на полях с люцерной собираем за сезон сразу три укоса. Это дает нам рост урожайности свыше 30 процентов, — делится старший оператор поливочного участка Николай Пикулин.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

Похожие проекты начинают появляться и в Самарском районе. Несмотря на близость Бухтарминского водохранилища, местные аграрии нередко сталкиваются с дефицитом влаги. Южнее района облака задерживаются у Нарымского хребта, поэтому осадки далеко не всегда доходят до полей. И поэтому здесь также начинают делать ставку на поливное земледелие.

— После обследования сохранившихся еще с советских времен оросительных систем уже подготовлены первые проекты по вводу новых орошаемых площадей. Мы их планируем увеличить еще примерно на 700 гектаров, — рассказал аким Самарского района Серик Женисов.

Но чем активнее область развивает поливное земледелие, тем острее становится другой вопрос: готова ли существующая гидротехническая инфраструктура обеспечить растущий спрос на воду? И тут регион сталкивается с самым серьезным вызовом. Главный источник воды для 155 фермерских хозяйств Зайсанского района — Уйдененское водохранилище — сегодня само работает с ограничениями из-за аварийного состояния. Именно здесь становится очевиден главный парадокс. Даже если воды в реках достаточно, использовать ее в полном объеме удается не всегда. Причина — состояние гидротехнических сооружений, многие из которых строились еще в советское время и за десятилетия так и не дождались капитального ремонта.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

Аварийное водохранилище Уйдене

Самый показательный пример — Уйдененское водохранилище в Зайсанском районе. Оно обеспечивает водой сразу пять населенных пунктов и тысячи гектаров сельхозугодий. Но сегодня объект официально признан аварийным. Износ сооружения достиг 65%, поэтому эксплуатировать его на проектной мощности запрещено.

— Объем, который содержит водохранилище Уйдене, составляет 75 миллионов кубических метров. Сейчас, согласно разрешению Иртышской бассейновой инспекции, мы можем накапливать только 46 миллионов кубометров, — рассказал заместитель акима Зайсанского района Ермек Корабаев.

Для жителей района эта разница — вовсе не сухая статистика. За каждым недостающим миллионом кубометров здесь стоят конкретные поля и хозяйства.

— Для нашего района нынешнего объема воды очень мало. Зайсан — сельскохозяйственный регион, где активно развивается растениеводство. Водой из этого водохранилища пользуются жители сел Жарсу, Кенсай, Карабулак, Бакасу. Она нужна и для полива огородов, и для сельхозугодий. Поэтому значение этого объекта трудно переоценить, — говорит председатель Зайсанского районного маслихата Еркебулан Загыпаров.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

При этом проблема возникла не сегодня. Вопрос капитального ремонта Уйдененского водохранилища поднимается уже не первый год. Попытку модернизировать сооружение предпринимали еще около десяти лет назад, однако работы тогда так и не завершили из-за ошибок в проектной документации. В прошлом году документацию пришлось корректировать заново, но государственную экспертизу она вновь не прошла.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

— Корректировка проектно-сметной документации была завершена и направлена на государственную экспертизу. Однако получено отрицательное заключение, после чего договор с проектной организацией был расторгнут. Сейчас специалисты РГП «Казводхоз» собственными силами разрабатывают новую техническую документацию, — сообщила руководитель отдела Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Дилара Жанболатова.

Если новый проект получит положительное заключение государственной экспертизы, следующим этапом станет поиск финансирования. Только после этого можно будет говорить о начале капитальной реконструкции. Для фермеров это означает одно: еще как минимум один сезон им приходится рассчитывать не на проектные возможности крупнейшего гидросооружения района, а на его ограниченный режим работы. И чем жарче становятся летние месяцы, тем выше цена каждого недополученного миллиона кубометров воды.

Кандысу: второе водохранилище, которое тоже ждет ремонта

Уйдене — далеко не единственный объект, который сегодня работает на пределе своих возможностей. Аналогичная ситуация складывается и в Тарбагатайском районе, где капитального ремонта уже несколько десятилетий ожидает водохранилище Кандысу. И если Уйдене сегодня работает лишь с ограничением объема накопления воды, то Кандысу вообще не может выполнять свою основную функцию. Из-за аварийного состояния сооружения воду здесь не накапливают — она проходит через водохранилище транзитом.

Как и Уйдене, Кандысу было построено еще в советские годы и за время эксплуатации ни разу комплексно не реконструировалось. Но в отличие от Зайсанского района, здесь ремонт в ближайшее время более вероятен. В Восточно-Казахстанском филиале РГП «Казводхоз» отмечают, что подготовительная работа уже практически завершена.

— По водохранилищу Кандысу проектно-сметная документация полностью разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы. Сейчас основной вопрос заключается в определении источников финансирования для начала строительно-монтажных работ, — пояснила руководитель отдела Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Дилара Жанболатова.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

В отличие от Уйдене, где проект приходится разрабатывать практически заново, Кандысу уже готово к реконструкции. Но без денег даже полностью подготовленная документация не позволяет приступить к работам. Поэтому сейчас здесь ищут внебюджетные источники финансирования, и ведут переговоры с банками реконструкции и развития.

В целом же, оба объекта сегодня рассматриваются как приоритетные для региона. Их объединяет не только возраст и высокий износ. От стабильной работы этих водохранилищ напрямую зависит обеспечение водой сельхозугодий, развитие новых орошаемых земель и устойчивость аграрного производства сразу в нескольких районах области.

При этом специалисты обращают внимание, что речь идет не только о сегодняшнем поливном сезоне. Климат становится все менее предсказуемым, засушливые периоды повторяются все чаще, а значит, значение искусственного накопления воды будет только возрастать. Не случайно параллельно с ремонтом существующих гидротехнических сооружений в регионе рассматривают строительство новых.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

Одним из крупнейших проектов должно стать Кендирликское водохранилище в Зайсанском районе. Его строительство предусмотрено Комплексным планом развития водной отрасли Казахстана до 2028 года, утвержденным по поручению Президента. Новый объект позволит аккумулировать весенние паводковые воды, увеличить площадь орошаемых земель и снизить нагрузку на действующую систему водоснабжения района. По мнению специалистов, сочетание реконструкции существующих гидросооружений и строительства новых объектов станет главным условием дальнейшего развития орошаемого земледелия в Восточном Казахстане.

Пока гидросооружения ждут ремонта, аграрии приспосабливаются к жаре

Но даже если реконструкция Уйдене и Кандысу начнется уже в ближайший год, нынешний поливной сезон сельхозпроизводителям приходится проходить с теми ресурсами, которые есть сегодня. А нынешнее лето стало для них очередной проверкой на прочность.

В июне и июле в Восточно-Казахстанской области несколько раз объявляли штормовые предупреждения. Температура воздуха местами поднималась до +40 градусов, а вместе с жарой сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Для аграриев это означает одно — воды требуется значительно больше, а значит, возрастает и цена каждого полива.

Причем последствия жары по-разному ощущают практически все отрасли сельского хозяйства. Животноводы говорят о снижении привесов, овощеводы — о дополнительных расходах на полив, а растениеводы — о необходимости буквально ежедневно следить за состоянием посевов

— Жара, конечно, сказывается отрицательно. Мы, как животноводы, сразу видим, что скот теряет в весе. При высоких температурах домашние животные вялые, прячутся от солнца. Да и трава выгорает, сена может быть меньше, тоже переживаем, — рассказывает фермер Али Байтурсынов.

Не меньше забот и у овощеводов.

— В такую погоду растениям нужно намного больше влаги. Поливать приходится чаще, постоянно следить за грядками. Соответственно, увеличиваются и затраты — и времени, и сил, — отмечает овощевод Гани Кумаров.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

Каждая новая волна жары означает для аграриев одно — больше затрат и меньше права на ошибку. Ведь чем выше температура воздуха, тем быстрее пересыхает почва, тем больше воды требуется для полива и тем сильнее возрастает нагрузка на оросительную инфраструктуру. Синоптики уже предупредили, что засуха может затронуть этим летом сразу шесть районов области, поэтому вопросы реконструкции существующих водохранилищ и строительства новых сегодня выходят далеко за рамки коммунального хозяйства — они становятся одним из ключевых условий дальнейшего развития агропромышленного комплекса Восточного Казахстана.

Вызов на годы вперед

Еще несколько лет назад главным вызовом для сельского хозяйства Восточного Казахстана считались техника, кадры и рынки сбыта. Сегодня к ним добавился еще один фактор, без которого невозможно говорить ни о развитии растениеводства, ни об увеличении посевных площадей, ни о продовольственной безопасности региона, — вода.

Причем речь уже не столько о ее количестве. Восточный Казахстан по-прежнему остается одним из самых водообеспеченных регионов страны. И пока существующая система еще позволяет обеспечивать нынешние потребности аграриев в поливной воде. Но запас прочности стремительно сокращается. Площади орошаемого земледелия продолжают расти, климат становится жарче, а гидротехнические сооружения — старше. И главный вопрос теперь в другом: успеет ли инфраструктура адаптироваться к новым климатическим реалиям. Потому что даже самые современные технологии полива окажутся бесполезными, если водохранилища не смогут накопить воду, а оросительные сети — вовремя доставить ее на поля. Именно поэтому реконструкция Уйдене и Кандысу, строительство Кендирликского водохранилища и развитие оросительных сетей сегодня становятся частью одной большой задачи — сделать сельское хозяйство менее зависимым от капризов природы.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

Сегодня фермеры вынуждены приспосабливаться к новым климатическим условиям. Одни увеличивают количество поливов, другие переходят на капельное орошение, третьи меняют технологии выращивания культур. Но возможности самих хозяйств не безграничны. Теперь очередь — за государством. От того, насколько быстро будут реконструированы аварийные гидросооружения и построены новые, зависит не только урожай следующего года. По сути, решается вопрос, каким будет сельское хозяйство Восточного Казахстана через десять-двадцать лет — экстенсивным, зависимым от дождей, или современным и устойчивым. И сможет ли регион превратить свое главное природное богатство — воду — в главное конкурентное преимущество аграрной сферы.

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