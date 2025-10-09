Аукционный дом Christie’s выставит на торги «Зимнее яйцо» Фаберже 1913 года

По оценкам экспертов, стоимость лота превысит 20 миллионов фунтов стерлингов (14 700 000 000 тенге — прим. ред.).

«Зимнее яйцо» было заказано императором Николаем II в подарок к Пасхе для своей матери, вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны. Его дизайн разработала Альма Пиль, одна из немногих женщин-дизайнеров в Доме Фаберже, а изготовил изделие её дядя, мастер-ювелир Альберт Холмстрём. Символично, что объявление о продаже совпало с днём рождения Холмстрёма — 2 октября.

Изготовленное из тончайшего горного хрусталя с гравировкой, платины и украшенное 3246 бриллиантами, яйцо передаёт магию мороза и льда. Оно установлено на основании в форме тающего ледяного блока, а внутри скрыт сюрприз — букет анемонов, словно пробивающихся сквозь мороз. Цветы выполнены из белого кварца, жадеита, золота и демантоидов, под ними расположена «моховая» зелёно-золотая подложка.

Впервые «Зимнее яйцо» было продано на аукционе Christie’s в Нью-Йорке в 2002 году за 9,6 миллиона долларов, что в два раза превзошло мировой рекорд для работ Фаберже.

Помимо «Зимнего яйца», Christie’s представит около 50 исключительных произведений Фаберже из княжеской коллекции, включая каменные резные изделия, фигурки животных, предметы искусства и мебель. Продажу будет вести Марго Оганесян, руководитель отдела русского искусства и Фаберже в Christie’s.

Аукцион состоится в Лондоне 2 декабря 2025 года.

