РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:17, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Аттестацию судебных экспертов в Казахстане предлагают провести по новым правилам

    Министерство юстиции Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект приказов, которыми предлагает изменить и уточнить правила приема экзаменов и аттестации судебных экспертов, а также признать утратившими силу ряд действующих приказов, передает агентство Kazinform.

    Лаборатория
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Проект предусматривает обновление требований к присвоению квалификации судебного эксперта и проведению аттестации. Изменения направлены на то, чтобы привести нормы в соответствие с текущей практикой, устранить неточности и закрыть правовые пробелы.

    В частности, Минюст предлагает утвердить новые правила аттестации с учетом результатов пилотного проекта. Документ закрепляет автоматизированный второй этап аттестации, а также определяет общий порядок ее проведения — этапы, формы и условия прохождения.

    Кроме того, проект устанавливает требования к информационной системе (порталу), которая будет использоваться при аттестации судебных экспертов. По мнению разработчиков, это позволит сделать процедуры более прозрачными, объективными и единообразными, а также устранить противоречия между действующими нормативными правовыми актами.

    Общественное обсуждение проекта продлится до 30 января.

    Отметим, ранее Сенат РК одобрил изменения в порядок аттестации адвокатов и нотариусов.

    Теги:
    НПА Минюст Казахстан Суды
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают