Аттестацию судебных экспертов в Казахстане предлагают провести по новым правилам

Проект предусматривает обновление требований к присвоению квалификации судебного эксперта и проведению аттестации. Изменения направлены на то, чтобы привести нормы в соответствие с текущей практикой, устранить неточности и закрыть правовые пробелы.

В частности, Минюст предлагает утвердить новые правила аттестации с учетом результатов пилотного проекта. Документ закрепляет автоматизированный второй этап аттестации, а также определяет общий порядок ее проведения — этапы, формы и условия прохождения.

Кроме того, проект устанавливает требования к информационной системе (порталу), которая будет использоваться при аттестации судебных экспертов. По мнению разработчиков, это позволит сделать процедуры более прозрачными, объективными и единообразными, а также устранить противоречия между действующими нормативными правовыми актами.

Общественное обсуждение проекта продлится до 30 января.

Отметим, ранее Сенат РК одобрил изменения в порядок аттестации адвокатов и нотариусов.