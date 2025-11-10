РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:15, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Атырауский НПЗ возобновил выпуск сжиженного нефтяного газа

    ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» досрочно завершило планово-предупредительные работы и вывел все технологические установки на штатный режим, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минэнерго. 

    Атырауский НПЗ
    Фото: пресс-служба Атырауского НПЗ

    К настоящему времени с опережением графика запущены вспомогательные и технологические установки первичной и вторичной переработки нефти.

    В настоящее время завод функционирует стабильно, обеспечивая выпуск продукции в соответствии с производственной программой. 6–7 ноября АНПЗ переработал 16,8 тыс. тонн нефти в сутки или до 100% от проектной мощности, произведено с последующей отгрузкой свыше 10 тыс. тонн сжиженного газа, автобензина АИ-92, межсезонного и зимнего дизельного топлива.

    Суточное производство сжиженного нефтяного газа составляет порядка 700 тонн. Производство на АНПЗ обеспечивает 11% всего сжиженного газа в стране. Дополнительные объемы топлива уже направляются в регионы в соответствии с планом поставок, что позволит полностью покрыть текущие потребности.

    Ранее сообщалось о том, что Атырауский НПЗ уходит на ремонт: будет сформирован запас нефтепродуктов.  

    Напомним, очереди за газом возникли на заправках в Костанайской области. Дефицит автогаза и завышенные цены наблюдались и на АЗС в Туркестанской области, Акмолинской области.

    Теги:
    Атырауская область Нефть/газ НПЗ
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают