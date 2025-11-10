Атырауский НПЗ возобновил выпуск сжиженного нефтяного газа

К настоящему времени с опережением графика запущены вспомогательные и технологические установки первичной и вторичной переработки нефти.

В настоящее время завод функционирует стабильно, обеспечивая выпуск продукции в соответствии с производственной программой. 6–7 ноября АНПЗ переработал 16,8 тыс. тонн нефти в сутки или до 100% от проектной мощности, произведено с последующей отгрузкой свыше 10 тыс. тонн сжиженного газа, автобензина АИ-92, межсезонного и зимнего дизельного топлива.

Суточное производство сжиженного нефтяного газа составляет порядка 700 тонн. Производство на АНПЗ обеспечивает 11% всего сжиженного газа в стране. Дополнительные объемы топлива уже направляются в регионы в соответствии с планом поставок, что позволит полностью покрыть текущие потребности.

Ранее сообщалось о том, что Атырауский НПЗ уходит на ремонт: будет сформирован запас нефтепродуктов.

Напомним, очереди за газом возникли на заправках в Костанайской области. Дефицит автогаза и завышенные цены наблюдались и на АЗС в Туркестанской области, Акмолинской области.