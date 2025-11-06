Дефицит автогаза добрался до Акмолинской области

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области подтвердили: озвученная проблема на сегодняшний день имеет место быть.

По информации ведомства, в соответствии с утвержденным планом поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж, на ноябрь 2025 года на область выделено 7 416 тонн сжиженного нефтяного газа, из них АО «СНПС-Актобемунайгаз» — 6 660 тонн, ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» — 756 тонн. На 5 ноября остатки сжиженного нефтяного газа составляют 1 300 тонн, в пути находится 2406 тонн (67 вагонов-цистерн), обеспеченность — на пять дней.

— В связи с проведением ремонтных работ на ТОО «Атырауский нефтехимический завод» в октябре текущего года производственные объемы были перераспределены между другими предприятиями, включая АО «СНПС-Актобемунайгаз». При этом поставки сжиженного нефтяного газа, предусмотренные на октябрь, полностью исчерпаны, а отгрузка по ноябрьским объемам только началась. В результате в отдельных районах и городах области наблюдается дефицит сжиженного нефтяного газа. На 21 автогазозаправочной станции реализация топлива приостановлена, а на ряде АГЗС осуществляется отпуск газа по талонам», — пояснили в ведомстве.

Так, с 1 по 4 ноября в сторону Акмолинской области осуществлена отгрузка 1650 тонн с АО «СНПС-Актобемунайгаз», поставка которых ожидается с 7 по 9 ноября, 756 тонн с ТОО «Тенгизшевройл», которые прибудут с 9 по 11 ноября. Отгрузка основных объемов с ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» начнется 6–7 ноября.

Добавим, что, согласно сведениям базы МВД, в Акмолинской области зарегистрировано 20783 автомашины на газобаллонном оборудовании.

Напомним, ранее очереди за газом возникли на заправках в Костанайской области. Дефицит автогаза и завышенные цены наблюдались и на АЗС в Туркестанской области.