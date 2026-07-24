Атырауский НПЗ вышел на полную мощность после завершения ремонта

После планово-предупредительных работ Атырауский нефтеперерабатывающий завод вышел на технологический режим, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу завода.

С 8 июля текущего года была начата приемка первой нефти. Поэтапный ввод в эксплуатацию технологических установок стартовал на 1,5 суток раньше срока, предусмотренного графиком Министерства энергетики РК.

На сегодняшний день предприятие перерабатывает 16,2 тыс. тонн нефти в сутки. С момента возобновления производственных процессов переработано 157 тыс. тонн сырья.

С момента выхода установок на технологический режим отгружено:

автобензинов — 35,3 тыс. тонн,

дизельного топлива — 48,7 тыс. тонн,

сжиженного нефтяного газа — 5,7 тыс. тонн.

Поставка топлива осуществляется без задержек.

Напомним, что в ходе планово-предупредительных работ на АНПЗ проведено обязательное техническое освидетельствование 20 реакторов, 213 емкостей, 32 колонн и 231 единицы теплообменного оборудования, выполнена замена отдельных участков трубопроводов. На ряде технологических установок обновлены катализаторы в объеме более 335 тонн. Для увеличения объёмов производства светлых нефтепродуктов — автобензина, дизельного и авиационного топлива — на установке ЭЛОУ-АВТ-3 заменены внутренние устройства вакуумной колонны.

В работах были задействованы порядка 1 700 специалистов и более 50 единиц специализированной техники.

Планово-предупредительные работы стартовали 26 июня на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в соответствии с законодательством РК и графиком Минэнерго.