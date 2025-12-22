Астану доведут до полной газификации к следующему году

Как отметил аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК, ранее в городе были построены и введены в эксплуатацию НФС-3, газовые тепловые станции, электрическая подстанция и другие объекты.

— За счет завершения строительства третьей станции питьевой воды (НФС-3) и второй нитки водовода от Астанинского водохранилища город дополнительно обеспечен более 100 тысячами кубометров питьевой воды в сутки. Профицит на данный момент составляет более 60 тысяч кубометров. В этом году начато строительство НФС-4, которая обеспечит стабильное водоснабжение столицы на ближайшие десятилетия с последующим расширением НФС-3, — сообщил аким.

Кроме того, увеличиваются мощности КОС-1, начато строительство КОС-2, а также реализуются проекты локальных очистных сооружений в жилых массивах Коктал, Ондирис и в Индустриальном парке. Их планируется завершить в 2028–2029 годах, что полностью закроет вопрос водоотведения.

— Ввод новых тепловых источников увеличил мощность тепловой системы на 34 процента, профицит 500 Гкал/час. Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. К примеру, на сегодняшнюю дату при температуре воздуха — 20°C профицит тепла составляет порядка 1500 Гкал/час. Для сохранения тепловых мощностей ведется строительство новой ГТС «Тельман». Начата подготовка к расширению ТЭЦ-2 и проектирование второй очереди ТЭЦ-3. По поручению Главы государства завершается газификация столицы. Охват достиг 95 процентов, газ подведен к 14 жилым массивам. В следующем году доведем до 100 процентов, — подчеркнул Женис Касымбек.

Как сообщалось, 170 дворов и общественных пространств благоустроили в столице Казахстана.






