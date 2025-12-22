170 дворов и общественных пространств благоустроили в столице Казахстана

Об этом на площадке СЦК сообщил аким Астаны Женис Касымбек.

— Благоустройством охватили все районы столицы. К примеру, в парке Ататюрк обновили набережную с применением каменного берега. Это позволило одновременно улучшить внешний вид, обеспечить защиту от размыва и сделать доступ к воде безопасным. В парке Мира и Согласия установлены уникальные арт-инсталляции, включая купол монумента «Древо жизни». Завершено благоустройство ул. Мамбетова в едином архитектурном стиле, обновлен сквер перед ТД «Тулпар». Параллельно ведется благоустройство магистральных улиц: Мангилик Ел, Абая, Нажимеденова, Туркестана. Мы переходим к безбарьерной среде: формируем удобные, безопасные тротуары и переходы. Продолжается реконструкция участка набережной у Триатлон-парка: появляются новые прогулочные маршруты, спортивные зоны, высаживаются крупномерные деревья, — сказал Женис Касымбек.

Аким Астаны также рассказал о ходе реализации нового пешеходного бульвара GreenLine. Его протяженность составит более 3 км — от улицы Толе би до ул. Айтматова. Проект разделен на две очереди. Завершен первый участок — от ул. Анет Баба до ул. Культегин. Здесь высажены крупномерные деревья, создана система прудов. На бульваре обустроены игровые и спортивные площадки, тематические зоны.

Также в Астане благоустроили ул. Жургенова. Как известно, 2025 год Указом Президента объявлен «Годом рабочих профессий». В районе Сарайшык возведена новая аллея — «Аллея рабочих профессий». На территории аллеи оборудованы детский игровой комплекс и тренажеры, высажены деревья, установлена локальная поливочная система. На фасаде дома нарисован мурал, посвященный представителям рабочих профессий, установлены тематические инсталляции.

В районе Алматы проведена масштабная реконструкция аллеи Күйшілер площадью 25 000 м². Обустроены игровые, тренажерные и воркаут-зоны, установлены лавочки, беседки, выполнено комплексное озеленение, установлены подпорные стены и современная поливочная система, расширено парковочное пространство.

— В 2026 году приступим к реализации масштабного проекта — Аллея Мынжылдык. Его концепция основана на создании 4-километрового линейного парка, свободного от транзита машин и удобного для прогулок, спорта и отдыха. Проект разбит на несколько этапов: первый этап охватит зоны, где уже активно развиваются жилые комплексы; одновременно планируется реализация привокзального парка, который станет важной точкой притяжения у вокзала Нұрлы Жол, — сказал аким Астаны.

В перспективе аллея Мынжылдык будет поэтапно развиваться на протяжении нескольких лет, сохраняя общую идею — формирование непрерывного зеленого маршрута с современными общественными пространствами, безбарьерной средой, системой автономного дренажа и озеленением. Аллея Мынжылдык станет новой осью города — соединяющей ключевые районы и создающей комфортное, современное и экологичное пространство для жителей и гостей столицы.

