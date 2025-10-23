Астанчанин, лишенный прав на 7 лет, вновь пьяным устроил ДТП

Установлено, что осужденный, управляя автомобилем Hyundai Starex, на пересечении трассы Астана-Караганда и улицы А-105 не справился с управлением и допустил столкновение с автомашиной Lada Priora.

В результате ДТП потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму свыше 700 тыс тенге.

Приговором суда водитель признан виновным по части 2 статьи 346 Уголовного кодекса и осужден к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортным средством. Материальный ущерб взыскан.

— Прокуратура столицы обращает внимание, что за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, — говорится в сообщении ведомства.

