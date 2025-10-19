РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:52, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Убегал от полиции: нетрезвый водитель снес ограждение в Кокшетау

    При проверке выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и два года назад он уже был лишён водительских прав за аналогичное нарушение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Лишенный прав нетрезвый водитель врезался в ограждение в Кокшетау
    Фото: кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 18 октября около часа ночи в Кокшетау сотрудники батальона патрульной полиции заметили автомобиль марки BMW, выезжающий от одного из магазинов.

    — Машина внезапно замедлилась при виде патрульной машины, что вызвало подозрение у полицейских. Они решили остановить транспортное средство для проверки, однако водитель проигнорировал законное требование, еще больше ускорился, пытаясь скрыться, — поделились в ведомстве.

    Патрульные начали преследовать нарушителя, стараясь не создать угрозу другим участникам дорожного движения. Все действия координировались с инспекторами центра оперативного управления.

    Однако остановить нарушителя без риска не получилось: водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в металлическое дорожное ограждение.

    — При проверке выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Более того, два года назад он уже был лишён водительских прав за аналогичное нарушение — вождение в нетрезвом виде. Однако прежнее наказание не стало для него уроком, — добавили в ведомстве.

    Полицейские начали в отношении задержанного досудебное расследование по факту управления транспортным средством лицом, лишённым водительских прав и находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

    Согласно результатам медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии средней степени опьянения.

    Напомним, ранее сообщалось, что легковушка врезалась в авто и дерево в Алматы. 

    Оксана Матасова
    Автор
