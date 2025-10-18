Легковушка врезалась в авто и дерево в Алматы

По данным департамента полиции, ДТП случилось около 4:20 утра в Ауэзовском районе.

— Водитель автомашины марки BMW, двигаясь по улице Саина в южном направлении, при перестроении допустил столкновение с Chevrolet, который следовал попутно. Далее, по инерции, BMW врезался в дерево, расположенное на западной кромке улицы Саина, — сообщили в пресс-службе ДП.

В результате аварии травмы получили оба водителя и трое пассажиров BMW. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками управления полиции Ауэзовского района.

Ранее в Алматинской области произошла смертельная авария с участием двух автомобилей.