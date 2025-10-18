РУ
    13:42, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Легковушка врезалась в авто и дерево в Алматы

    В Алматы произошла серьезная авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадали пять человек, передает агентство Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Мақсат Шағырбай / Kazinform

    По данным департамента полиции, ДТП случилось около 4:20 утра в Ауэзовском районе.

    — Водитель автомашины марки BMW, двигаясь по улице Саина в южном направлении, при перестроении допустил столкновение с Chevrolet, который следовал попутно. Далее, по инерции, BMW врезался в дерево, расположенное на западной кромке улицы Саина, — сообщили в пресс-службе ДП.

    В результате аварии травмы получили оба водителя и трое пассажиров BMW. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

    Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками управления полиции Ауэзовского района.

    Ранее в Алматинской области произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. 

