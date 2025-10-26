РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:53, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    «Астана» ведет в счете после первого тайма в матче с «Кайратом»

    На центральном стадионе Алматы проходит матч заключительного тура Казахстанской Премьер-лиги между «Кайратом» и «Астаной», передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Эта встреча стала центральным событием 26-го тура, ведь именно в ней решается судьба чемпионства. Атмосфера на стадионе с первых минут — по-настоящему праздничная: трибуны заполнены до отказа.

    С самого начала инициативой владели хозяева поля. Уже на 3-й минуте Мрынский опасно пробил головой, однако мяч прошел чуть выше ворот. «Желто-черные» активно прессинговали, создавая давление на защиту соперника, однако воспользоваться моментами не смогли.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На 14-й минуте ответ гостей оказался результативным: Марин Томасов получил мяч в штрафной, обыграл защитников и точно пробил в угол ворот — 0:1.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Дальнейшая игра проходила в равной борьбе, с обилием единоборств в центре поля. Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин попытался освежить игру, проведя замену — на 39-й минуте вместо Офри Арада вышел Дамир Касабулат. Однако счет остался прежним.

    Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу «Астаны».

    Отметим, что встречу обслуживает итальянская бригада арбитров во главе Маттео Маркетти.

    Теги:
    Спорт Футбол ФК «Астана» ФК «Кайрат»
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают