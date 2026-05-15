Астана, как центр притяжения: визит Эрдогана и саммит ОТГ в Туркестане

Государственный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева подтвердил, что партнерство Астаны и Анкары укрепляет архитектуру взаимодействия не только между двумя нашими странами, но и меняет экономический ландшафт всего евразийского пространства. В связке с неформальным саммитом ОТГ можно говорить о расширении горизонтов тюркского мира — от замкнутого культурно-исторического пространства к открытому формату сотрудничества всех стран, для которых тюркская идентичность является частью национального самосознания. О том, как тюркский мир видит путь прогресса, экономического развития и передовых технологий, — в материале аналитического обозревателя Kazinform.

Атажұртқа қош келдіңіз!

Приземлившись в аэропорту Астаны, самолет Реджепа Эрдогана словно принес в казахстанскую столицу долгожданное потепление. Но еще теплее было от встречи на земле — когда Президент Турции вместе с супругой спускались по трапу, здесь, в самом сердце Казахстана, им скандировали «Атажұртқа қош келдіңіз!».

В этом приветствии — не просто самое доверительное приглашение, но и глубинный смысл. Казахстан и Турцию объединяют не только созвучие языков, где практически одинаково звучат такие слова, как «дружба», «единство», «благополучие» и «стремление», но и общие геополитические ориентиры многовекторности, превращающие культурное родство в стратегическое партнерство.

Уже накануне многие эксперты предвещали, что этот визит и саммит ОТГ в Туркестане могут определить направление нового этапа интеграции в Центральной Азии.

Исключительное историческое значение этого события отметил и сам Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что сегодня Казахстани Турция делают большой шаг к светлому будущему взаимного сотрудничества.

— Казахстан и Турцию связывают неизменно дружеские, братские отношения, вечное партнерство. Между нашими государствами нет каких-либо противоречий и разногласий, — заявил Глава государства.

В ответ Президент Турции назвал прием в Казахстане настолько теплым и почетным, что он останется в памяти навсегда.

— Уверен, что сегодняшний визит внесет весомый вклад в укрепление единства наших братских народов, — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Переговоры лидеров в узком составе продолжило шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, что в очередной раз подчеркнуло довольно прагматичный настрой программы визита. Если учесть тот факт, что он проходит спустя лишь месяц после заседания межправительственной комиссии по торгово‑экономическому сотрудничеству в Астане, то можно говорить о выстроенной стратегии, где экономические договоренности получили теперь четкую политическую координацию.

Доказательством этого тезиса стало принятие Декларации о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой, что безусловно, придаст новый импульс развитию казахско-турецких отношений.

Казахстан вошел в топ‑3 инвесторов турецкой экономики

Турция входит в число пяти крупнейших торговых партнеров нашей страны. В 2025 году товарооборот вырос на 9%, а экспорт казахстанской продукции увеличился на 17,7% — до 3,9 миллиарда долларов США. Астана рассчитывает сегодня на расширение поставок продукции с высокой добавленной стоимостью — металлургии, фармацевтики, агропереработки и машиностроения.

Как отмечает эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик, в прошлом году в экономику Казахстана было привлечено около 390 миллионов долларов турецких инвестиций, а совокупный объем за 20 лет превысил 6 миллиардов долларов. Но по-настоящему интересным трендом становится рост казахстанских инвестиций в Турцию. Казахстан, как отмечает эксперт, вошел в топ‑3 крупнейших инвесторов турецкой экономики в 2025 году, вложив 1,1 млрд долларов. Основными драйверами выступают финансовые институты — Freedom Bank и Gaspi Bank активно выходят на турецкий рынок, создавая собственные структуры.

— Торгово‑экономический баланс также складывается в пользу Казахстана. В 2025 году товарооборот достиг 5,4 млрд долларов (+9%), при этом экспорт из Казахстана вырос почти на 18% и составил 3,9 млрд. Турция значительно увеличила закупки сельхозпродукции, включая пшеницу, а также нефти — рост составил около 40%. Это отражает стратегическую роль Казахстана в обеспечении турецкой энергетической безопасности и диверсификации поставок, — говорит Лидия Пархомчик.

Стратегическое партнерство охватывает широкий спектр сфер — от торговли и строительства до промышленной переработки, фармацевтики, возобновляемой энергетики и оборонной промышленности.

Признаки такой трансформации действительно налицо, признаются и турецкие эксперты. Председатель Совета директоров Центра стратегических исследований и развития Турции Юнус Эмре Канат говорит, что если в 1990-х годах модель сотрудничества строилась вокруг турецких подрядчиков, образовательных проектов и турецкого бизнеса в Казахстане, то сегодня все более заметным становится присутствие казахстанского капитала в Турции — от недвижимости и финансов до логистики и туризма.

— Это говорит о переходе отношений к более зрелой стадии. Вместо односторонней экономической экспансии формируется взаимное движение капитала. С одной стороны, это делает отношения более сбалансированными. С другой — повышает чувствительность таких вопросов, как инвестиционная безопасность, финансовое регулирование и распределение долей в стратегических секторах, — считает эксперт.

Наибольший потенциал, по его мнению, сегодня сосредоточен в цифровой экономике. В частности, речь идет о таких направлениях, как искусственный интеллект и дата-центры, кибербезопасность, финтех и цифровые платежные системы, технологии «умных городов», совместные научно-исследовательские проекты университетов, медицинский туризм и биотехнологии.

— Сигналы, прозвучавшие во время визита Эрдогана, показали, что стороны стремятся выйти за рамки традиционной торговли и сделать ставку на технологическое партнерство. Учитывая молодой демографический потенциал, инженерные компетенции и выгодное транспортное положение, Турция и Казахстан способны совместно продвигать концепцию «цифровой Евразии», — говорит Юнус Эмре Канат.

Транскаспийский маршрут: рост перевозок на треть

Сколько бы стороны не говорили об увеличении экономических показателей и диверсификации производств, развитие транспортных коридоров и новых маршрутов сегодня превращается в главный инструмент укрепления стратегического партнерства.

По итогам 2025 года объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Турцией вырос на 35%, достигнув 6,4 миллиона тонн, а перевозки по Транскаспийскому маршруту превысили 4 миллиона тонн. Рост значимости коридора связан с изменением логистических цепочек в Евразии и стремлением стран региона снизить зависимость от традиционных транзитных направлений.

Глава государства обратил внимание на растущий интерес других стран к Транскаспийскому международному транспортному маршруту и призвал турецкие компании к активному участию в проектах по увеличению грузоперевозок через порты Курык и Актау.

Казахстан и Турция рассматривают Средний коридор как долгосрочный инфраструктурный проект. Ведется работа по модернизации железных дорог, расширению портовых мощностей и координации тарифной политики. В этом контексте особое значение имеет решение об открытии в Актобе нового транспортно‑логистического хаба при участии турецкой компании S Sistem Lojistik. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 100 млн долларов США. Хаб станет частью национальной мультимодальной логистической сети и будет интегрирован в существующие железнодорожные, автомобильные, воздушные и морские маршруты.

— Государственный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану — не просто очередная встреча двух лидеров. Это шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня — структуры, которая уже сама по себе является институциональным каркасом отношений. Между двумя странами действуют более 60 договоров и соглашений, а 5-е заседание того же Совета, проведенное в Анкаре в июле 2025 года, дало 18–20 новых межправительственных документов. Принципиальный сдвиг состоит в следующем: тюркская солидарность — общий язык, история, ислам — была всегда. Но только сейчас она конвертируется в совместные институты управления: межправкомиссии, советы стратегического сотрудничества, дорожные карты, двусторонние группы стратегического планирования (JSPG). Ни Астана, ни Анкара не создают блоковой структуры против третьих игроков. Их модель — не «ось», а узел связности: обе страны одновременно являются партнёрами России, Китая, Запада и исламского мира, используя это для собственного усиления. Именно поэтому их тандем в ОТГ воспринимается как самостоятельный полюс — прагматичный, экономически ориентированный, незаменимый для транзита, — говорит директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев.

Жить по заветам великого мыслителя Яссауи



Не менее важным направлением остается образовательное взаимодействие. Более 10 тысяч казахстанских студентов обучаются в турецких вузах, сотни турецких студентов — в казахстанских. Это формирует базу для будущего обмена научными достижениями и их практического применения в экономике.

Во время визита были достигнуты важные договоренности в гуманитарной сфере, которые придали отношениям Казахстана и Турции особую глубину. Новые образовательные проекты, совместные инициативы в медицине и туризме, а также расширение культурного обмена стали ярким подтверждением того, что стратегическое партнёрство выходит за рамки экономики и политики, превращаясь в живую ткань братских связей

Именно на этом фоне прозвучали слова Касым‑Жомарта Токаева о роли Реджепа Тайипа Эрдогана как дальновидного лидера и влиятельного политика мирового уровня.

— Благодаря эффективным реформам, реализованным по Вашей инициативе, Турция уверенно встала на путь устойчивого развития и процветания, добилась значительных успехов, стала влиятельной и могущественной державой. Мы искренне рады достижениям братского турецкого народа и неизменно желаем ему дальнейших успехов. Президент Эрдоган — выдающийся государственный деятель, последовательно отстаивающий принципы справедливости и ответственности в глобальной политике. Ваша концепция «Мир больше пяти» получила широкую известность. Это, безусловно, смелый призыв против неравенства в системе международных отношений, — отметил Глава государства.

Символическим кульминационным моментом стало награждение турецкого лидера орденом Qoja Ahmet Yasaui. Эта международная награда учреждена в Казахстане недавно, и тот факт, что первым кавалером этого ордена стал именно Реджеп Тайип Эрдоган, имеет глубокое символическое значение.

— Этот знак отличия является ярким воплощением принципов духовного братства и исторической справедливости, заложенных нашим великим предком, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

В ответ лидер Турции отметил, что принимает его как знак глубокого почтения к Турецкой Республике и турецкому народу.

— Выражаю благодарность Вам за Вашу дальновидную политику, направленную на укрепление братства между нашими странами. Пусть наше братство и дружба будут вечными! — сказал Реджеп Эрдоган.

Туркестан — духовная столица тюркского мира

После переговоров в Астане акцент сместился к Туркестану — сакральной столице тюркского мира. Сегодня ОТГ постепенно выходит за рамки культурно‑гуманитарного сотрудничества и стремится занять место полноценного геополитического и геоэкономического игрока. После трансформации 2021 года, когда Совет сотрудничества тюркоязычных государств был преобразован в многопрофильную организацию, она стала одной из самых динамично развивающихся международных структур.

По мнению ведущего научного сотрудника Института философии, политологии и религиоведения Рустема Мустафина, сегодня тюркский мир важен не столько как идея, сколько как функциональная система: государства‑члены контролируют пространство в 4,5 миллиона квадратных километров с населением около 175 миллионов человек, совокупный ВВП превысил 2,1 триллиона долларов, а внешняя торговля достигла 1,1 триллиона.

— Туркестан, получивший статус духовной столицы тюркского мира на саммите 2021 года, стал площадкой, где символическая инфраструктура снижает политическую цену сложных решений. Когда лидеры собираются у мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, отказ от общих инициатив становится дороже в репутационном смысле, и цивилизационная общность работает как организующая рамка, — говоримт эксперт.

Есть и прагматическая сторона: юг Казахстана находится на стыке Среднего коридора и маршрутов в сторону Узбекистана, Туркменистана и Ирана. Саммит в Туркестане, по мнению политолога, публично подтверждает потенциал Астаны стать архитектором связности тюркского пространства.

— Заявленная тема — «Искусственный интеллект и цифровое развитие» — органично встроена в казахстанскую повестку Astana Hub и национальной цифровой инфраструктуры. Если Будапешт продвигал европейский транзит и статус наблюдателей, а Стамбул работал с внешнеполитическим контуром, то Туркестан закрепляет за Казахстаном функцию страны, которая переводит декларации в инфраструктуру, — заключает Рустем Мустафин.

Именно эта география усиливает инициативу о укрупнении формата сотрудничества ОТГ и привлечении широкого круга стран, для которых тюркский сегмент является частью национальной идентичности, которую Глава Государства Касым-Жомарт Токаев озвучил на неформальном саммите в Туркестане.

В своем выступлении Президент подчеркнул, что Казахстан поддерживает концепцию России «Алтай — колыбель тюркской цивилизации» и предложил расширить ее в формате Трансалтайского диалога. Ключевой посыл Казахстана — приоритет экономики, гуманитарного взаимодействия и цифрового сотрудничества в рамках Организации тюркских государств. Президент заявил: ОТГ не является военной организацией и не должна превращаться в геополитический альянс.

— Организация тюркских государств — это не геополитический проект и не военная организация. Это уникальная площадка, направленная на укрепление торгово-экономического, высокотехнологичного, цифрового и культурно-гуманитарного сотрудничества братских стран. Такая позиция является важным приоритетом для нашей страны, поскольку она, очевидно, эффективна с точки зрения национальных интересов, — отметил Глава государства.

Астана утверждает себя не только как центр интеграции, но и как точку запуска нового формата тюркского мира: от Алтая, символа цивилизационных истоков, к современному пространству открытого сотрудничества, где экономические проекты, гуманитарные связи и цифровые технологии становятся магнитом для стран с тюркским компонентом в их национальной идентичности, а культурное и духовное наследие превращается в ресурс будущего. Подтверждением этой линии стало подписание Туркестанской декларации главами государств — членов ОТГ, закрепившей стратегический курс на инновационное развитие и открытость формата плюс.