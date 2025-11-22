Астана и Ереван переходят к созданию экосистемы совместных отраслевых проектов — эксперт

Повестка переговоров, по мнению эксперта, показала, что отношения двух стран переходят в фазу практического и долгосрочного сотрудничества. Сегодня речь идет о формировании реальных экономических и логистических проектов, которые имеют значение для всего региона.

— Во-первых, стороны нацелены на увеличение торгового оборота и расширение промышленной кооперации. Казахстан обладает значительным экспортным потенциалом в металлургии, нефтехимии, пищевой продукции и машиностроении, и Армения готова стать устойчивым рынком для этих товаров. С другой стороны, армянский бизнес выходит на казахстанский рынок в сферах услуг, ИТ и торговли, и сейчас создаются условия для роста этого присутствия, — говорит Манарбек Кабазиев.

Во-вторых, эксперт считает, что ключевым моментом стала транспортно-логистическая повестка. Впервые за многие годы восстановлены транзитные поставки казахстанской продукции в Армению через Южный Кавказ. Фактически это означает появление нового торгового маршрута, который может стать дополнительным каналом выхода на рынки Ближнего Востока и Европы.

— Для Казахстана это важный шаг в укреплении своего статуса транзитного центра Евразии и диверсификации маршрутов. Третий важный блок — цифровые технологии и инновации. Страны договорились развивать сотрудничество в IT, искусственном интеллекте и подготовке кадров. Запуск в Астане образовательного центра TUMO — знаковое событие, которое позволит двум странам объединять компетенции и сотрудничать в самых перспективных секторах будущего, — комментирует политолог.

Фото: Миллий статистика қўмитаси

Наконец, визит усилил гуманитарную составляющую: расширяются культурные, образовательные и медицинские программы. Это, как отметил Манарбек Кабазиев, укрепляет доверие между обществами и создает устойчивую социальную базу для углубления экономического партнерства.

В целом итоги визита, по его мнению, можно оценить как успешные и стратегически значимые. Он заложил фундамент для новых совместных проектов, усилил взаимное доверие и подтвердил, что Казахстан и Армения готовы развивать сотрудничество на долгосрочной, взаимовыгодной и прагматичной основе.

— Важным фактором можно считать укрепление институциональной основы взаимодействия — регулярно проходят заседания межправительственной комиссии, запускаются бизнес-форумы и прямые деловые контакты, активно обсуждаются вопросы цифровизации, транспорта, промышленности и агропромышленного обмена. Подписание Совместного заявления и ряда двусторонних документов выводит отношения на устойчивый уровень стратегического партнерства, укрепленного конкретными экономическими результатами и взаимной политической поддержкой, — говорит спикер.

Манарбек Кабазиев привел и конкретные цифры — потенциал наращивания поставок по линии металлургии оценивается почти в 100 млн долларов, и более 18 млн долларов — по линии машиностроения.

— Армянский рынок нуждается в сырье и оборудовании для промышленного сектора, а Казахстан способен обеспечить стабильные объемы. Возможности расширения экспорта в химии и нефтехимии можно оценить в совокупности более чем в 110 миллионов долларов. Поставка пшеницы, муки, масел, молочной и кондитерской продукции, а также развитие совместных проектов по переработке сельхозсырья могут сделать Казахстан ключевым поставщиком продовольствия в Армению, усилив продовольственную безопасность партнера, — комментирует Манарбек Кабазиев.

Фото: Оспан Али

Политолог очертил и перспективы реализации подписанных межведомственных документов: запуск «TUMO Astana» формирует новую сферу высокотехнологичного сотрудничества, в которой Казахстан и Армения способны реализовывать совместные платформы в рамках Astana Hub, МФЦА и других сетей.

— Таким образом, экономика сотрудничества выходит за рамки традиционного экспорта сырья и переходит к созданию экосистемы совместных отраслевых проектов, — считает эксперт.

Что касается проектов, которые способны увеличить товаоборот между двумя странами в рамках сотрудничества в ЕАЭС, здесь, по мнению эксперта, наиболее перспективны соглашения, направленные на создание добавленной стоимости и формирование единых производственно-логистических цепочек: совместная переработка сельхозпродукции, развитие мультинациональных логистических маршрутов, кооперация в цифровых и финтех-секторах, сотрудничество в атомном и научно-техническом секторе, включая обмен опытом в обеспечении безопасности АЭС, образовательные программы и совместные исследовательские проекты.