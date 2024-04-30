Ассамблея народа Кыргызстана собирает гумпомощь пострадавшим от паводков казахстанцам

Казахская диаспора совместно с Ассамблеей народа Кыргызстана собирает гуманитарный груз пострадавшим в результате паводков в Казахстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Алмамбет Матубраимов, в такой трудный для Казахстана час общественная организация, которую он возглавляет, не смогла остаться в стороне, все ее члены выразили желание оказать внимание и символически поддержать братский народ.

— Ассамблея народа Кыргызстана подняла инициативу по оказанию гуманитарной помощи соседнему Казахстану, пострадавшему от сильных паводков. В результате наводнений, затоплены регионы. Народ нуждается в поддержке. Мы собираем гуманитарную помощь в виде продуктов питания, одежды, постельного белья, одеял, матрасов и другое. Это дружеский жест. Кыргызстан, как и Казахстан является многонациональной страной. В Ассамблеи народа КР зарегистрировано официально 37 национальностей. Члены этнических общественных объединений хотят поддержать братский народ Казахстана, уделив им внимание в период такого несчастья, связанного с природными катаклизмами, — сказал он.

Председатель Ассоциации казахов Кыргызстана Хамар Болотова от имени представителей Ассамблеи народа Кыргызстана передала слова сочувствия и сопереживания Казахстану в связи с наводнениями.

— Казахи, проживающие в Кыргызстане совместно с Ассамблеей народа КР, собирают гуманитарный груз для казахстанцев, пострадавших от масштабных паводков. Члены общественного объединения единогласно приняли решение поддержать соседнюю страну. Не оставаясь в стороне, все оказывают помощь. Казахская диаспора искренне сочувствует своему народу. Поможем, чем сможем, — добавила она.

Ранее сообщалось, что 6 апреля по поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова для регионов Казахстана, пострадавших от паводков и наводнений, Кыргызстан отправил братскому Казахстану 15 грузовых автомашин с 300 тоннами гуманитарного груза. 14 апреля направлена вторая партия гуманитарной помощи в размере 150 тонн молочной продукции, произведенной в Кыргызстане. 18 апреля МВД КР направило казахстанским коллегам более 50 тонн гумпомощи для борьбы с последствиями масштабных паводков.

Кроме того, казахстанцы, проживающие в Бельгии, решили перечислить средства на счета фонда «Қазақстан халқына» и «Біз біргеміз». Казахская диаспора в США также собирает помощь пострадавшим от паводков.