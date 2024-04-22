Казахская диаспора в США собирает помощь пострадавшим от паводков

Казахская диаспора в США откроет фонд, куда могут быть перечислены средства для помощи пострадавшим от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахская диаспора ежегодно проводит встречи в городе Вашингтон (округ Колумбия). На инициативу Казахстанско-Американской Ассоциации о проведении пикника в столичном центральном парке «Carderock Recreation Area» откликнулось более ста наших соотечественников и местных американцев.

Данные встречи направлены не только для сплочения наших соотечественников, сохранения казахских корней, традиций и родного языка, но и знакомства американцев с казахской культурой и обычаями, национальной одеждой и блюдами, расширения новых знакомств и поддержания дружеских отношений между семьями, учитывая большое количество смешанных браков.

Встреча началась с Гимна Республики Казахстан и обычая «Бата беру — Благословения» одним из уважающих представителей казахской диаспоры. На мероприятии присутствовали местные американцы, многие из которых впервые познакомились с казахским гостеприимством.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

О сложной ситуации в Казахстане, связанной с наводнением, широко известно, как среди казахской диаспоры, так и среди местного населения США, которые небезразличны к проблеме нашей страны и желают помочь.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

— Очень много людей в США, из числа наших соотечественников и коренных американцев, проявили желание помочь казахстанскому народу в связи с наводнением в Казахстане. Однако местные американцы столкнулись с проблемой как это сделать. Президентом «The Kazakh-American Association» Дарханом Нурмагамбетовым было принято решение об открытии фонда помощи Казахстану, куда на отдельный счет в банке могут быть перечислены средства. В ближайшее время собранные деньги будут направлены в специальный казахстанский фонд для помощи пострадавшим людям, — сообщил представитель Казахстанско-Американской Ассоциации Расул.

Ранее сообщалось, что казахстанцы, проживающие в Бельгии, решили перечислить средства на счета фонда «Қазақстан халқына» и «Біз біргеміз».