В Бельгии казахстанцы собирают помощь для пострадавших от паводков

— Мы были очень встревожены, когда узнали сколько людей пострадали в Казахстане от паводков. Многие люди потеряли свое жилье, домашний скот. Мы хоть и далеко живем от Казахстана, мы душой и сердцем всегда с вами.

Поэтому я решила отправить в помощь сумму в 500 евро в фонд «Қазақстан халқына». Желаю всем пострадавшим скорее вернуться домой и быстрейшего восстановления всей стране, — говорит жительница Брюсселя Назгуль Балмуханова.