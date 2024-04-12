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    17:03, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    В Бельгии казахстанцы собирают помощь для пострадавших от паводков

    Брюссельде климаттың өзгеруіне қатысты акцияға 20 мыңға жуық адам қатысты
    Фото: pexels.com

    Казахстанцы, проживающие в Бельгии, не остались в стороне, глядя на тяжелую обстановку с паводками. Инициативная группа соотечественников решила перечислить средства на счета фонда «Қазақстан халқына» и «Біз біргеміз», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Кроме того, наши соотечественники планируют провести в Брюсселе благотворительную ярмарку. Вырученные средства также будут направлены казахстанцам, пострадавшим от стихии.

    — Мы были очень встревожены, когда узнали сколько людей пострадали в Казахстане от паводков. Многие люди потеряли свое жилье, домашний скот. Мы хоть и далеко живем от Казахстана, мы душой и сердцем всегда с вами.

    Поэтому я решила отправить в помощь сумму в 500 евро в фонд «Қазақстан халқына». Желаю всем пострадавшим скорее вернуться домой и быстрейшего восстановления всей стране, — говорит жительница Брюсселя Назгуль Балмуханова.

    Другая казахстанка Ардак Молданьязова рассказала, что соотечественники хотят организовать благотворительную ярмарку, чтобы отправить помощь пострадавшим.

    — Как только мы узнали о чрезвычайной ситуации в Западном Казахстане, о паводках, которые случились, каждый казахстанец помогал, отправляя свои денежные средства в помощь пострадавшим. Мы хотим организовать благотворительную ярмарку и перечислить все собранные деньги в помощь пострадавшим.

    Теги:
    Соотечественники Бельгия Видео Общество Мировые новости Паводки
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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