В Бельгии казахстанцы собирают помощь для пострадавших от паводков
Казахстанцы, проживающие в Бельгии, не остались в стороне, глядя на тяжелую обстановку с паводками. Инициативная группа соотечественников решила перечислить средства на счета фонда «Қазақстан халқына» и «Біз біргеміз», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Кроме того, наши соотечественники планируют провести в Брюсселе благотворительную ярмарку. Вырученные средства также будут направлены казахстанцам, пострадавшим от стихии.
— Мы были очень встревожены, когда узнали сколько людей пострадали в Казахстане от паводков. Многие люди потеряли свое жилье, домашний скот. Мы хоть и далеко живем от Казахстана, мы душой и сердцем всегда с вами.
Поэтому я решила отправить в помощь сумму в 500 евро в фонд «Қазақстан халқына». Желаю всем пострадавшим скорее вернуться домой и быстрейшего восстановления всей стране, — говорит жительница Брюсселя Назгуль Балмуханова.
Другая казахстанка Ардак Молданьязова рассказала, что соотечественники хотят организовать благотворительную ярмарку, чтобы отправить помощь пострадавшим.
— Как только мы узнали о чрезвычайной ситуации в Западном Казахстане, о паводках, которые случились, каждый казахстанец помогал, отправляя свои денежные средства в помощь пострадавшим. Мы хотим организовать благотворительную ярмарку и перечислить все собранные деньги в помощь пострадавшим.