Аскар Мамин проинспектировал ход строительства инфраструктуры Туркестана
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки проинспектировал ход строительства объектов города Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Премьер-Министр ознакомился с ходом строительства нового международного аэропорта г. Туркестан и ведущей к нему автомобильной дороги. Объект расположен в 16 км от областного центра и будет введен в эксплуатацию в сентябре текущего года. Планируется, что пропускная способность терминала составит 3 млн пассажиров в год.
А. Мамин посетил строительные площадки Конгресс-холла, Дворца школьников, офисных зданий акимата, спортивного комплекса с бассейном, стадиона на 7 тыс. мест, драматического театра, областной научно-универсальной библиотеки, городского парка с аттракционами, центра «Ұлы дала Елі» и Музея Х.А. Яссауи, а также проинспектировал ход реконструкции зданий Национального центра ремесленников Великого Шелкового пути и Визит-центра.
Глава Правительства ознакомился с ходом строительства гостиниц «Rixos Turkestan» и «Hampton by Hilton» по 120 номеров каждая, а также возводимого турецкой компанией «Sembol construction» многофункционального туристического комплекса «Караван-сарай» с объемом инвестиций в 80 млрд тг. Все указанные гостинично-туристические объекты планируется сдать в эксплуатацию в текущем году.
«Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание развитию города Туркестан. Осенью текущего года здесь планируется провести саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В этой связи необходимо обеспечить своевременное и качественное завершение строительства всех необходимых объектов», — сказал А. Мамин.
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