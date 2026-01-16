Асет Иргалиев стал контактным лицом по работе с международными финорганизациями

В Үкімет үйі под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова состоялось заседание Координационного совета по сотрудничеству Правительства РК с международными финансовыми организациями.

Фото: Правительство РК

В ходе заседания рассмотрен широкий круг вопросов, направленных на повышение эффективности взаимодействия с международными финансовыми организациями в рамках реализации экономических реформ и инвестиционных проектов. Рассмотрены итоги исполнения протокольных поручений предыдущего заседания Координационного совета и предложения по дальнейшей оптимизации и ускорению процедур реализации проектов, а также перспективы расширения совместных программ.

Премьер-министр сообщил, что по поручению Главы государства председатель Агентства РК по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев определен национальным контактным лицом по сотрудничеству с международными финансовыми организациями.

Отмечено, что данный подход позволит повысить проектную дисциплину и согласованность совместных программ и аналитических исследований.

Представитель Всемирного Банка в Казахстане Андрей Михнев предложил утвердить многолетний инвестплан, охватывающий государственные заимствования и государственные гарантии, с указанием источников финансирования для планирования и эффективной реализации приоритетных программ.

Отдельным блоком обсуждены инициативы в сфере энергетического перехода. Участники заседания рассмотрели предложения по созданию страновой инвестиционной платформы, направленной на объединение приоритетных проектов энергетической трансформации и привлечение долгосрочного международного финансирования. Подчеркнута важность энергетического перехода как инструмента повышения надежности энергоснабжения, технологического обновления и привлечения инвестиций.

В течение 2025 года министерства энергетики, экологии и природных ресурсов РК совместно с ЕБРР работали над концепцией Страновой Инвестиционной Платформы по справедливому энергетическому переходу Казахстана (KazJETP) с фокусом на сектор энергетики.

Платформа энергетического сектора страны рассматривается как эффективный интегрированный системный подход для привлечения масштабного международного финансирования и достижения климатических целей Казахстана. Указанный механизм призван обеспечить координацию климатического финансирования, объединяя ресурсы международных финансовых институтов, государственных органов и частного сектора.

Также рассмотрены вопросы реализации ряда инфраструктурных проектов, в том числе в сфере водного хозяйства, управления паводковыми рисками и коммунальной инфраструктуры, реализуемых при участии международных финансовых организаций. В частности, участия АБР в проектах по строительству Есильского контррегулятора на реке Есиль в Акмолинской области и реконструкции КОСов города Степногорска Акмолинской области.

Премьер-министр подчеркнул важное значение партнерства с международными финансовыми институтами для устойчивого развития экономики и привлечения инвестиций в приоритетные отрасли. Правительство продолжит поддерживать инициативы, направленные на достижение долгосрочных устойчивых эффектов, и оперативно реагировать на возникающие вопросы.

По итогам заседания государственным органам поручено совместно с международными партнерами проработать представленные предложения, обеспечить координацию действий и своевременную реализацию совместных инвестиционных проектов.

Ранее по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева взаимодействие Правительства с международными финансовыми организациями было выведено на новый уровень.